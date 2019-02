Annuncio

Nella primavera-estate 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli. Le grandi protagoniste saranno le lunghezze medie, adatte a tutte le donne glamour. Tutte le tendenze arrivano direttamente dalle passerelle di Moda. Adesso vedremo tutte le ultime novità a riguardo come: il bob alla parigina, la frangetta e il carré liscio.

Nuove chiome

Anche nelle prossime stagioni sarà presente il bob riproposto in mille versioni. Non mancheranno le chiome medie e mosse, le quali saranno di colore castano scuro: a questo punto si potranno anche realizzare delle sfumature, le quali vireranno verso al nero. Utilizzando un po' di gel o della schiuma, la frangia apparirà quasi spettinata. Un'altra proposta potrà essere quella di illuminare le punte con dei riflessi molto chiari, mentre su un taglio medio si potrà optare anche per una frangetta molto corta.

Invece sul resto della chioma si potranno creare delle onde molto leggere utilizzando la piastra o il ferro. Come tonalità sarà perfetto il rosso, da abbinare a delle gradazioni fredde o calde. Il bob alla parigina sarà un'hairstyle molto facile da portare e adatto a ogni occasione. Le varie ciocche si porteranno dietro le orecchie e il ciuffo andrà scolpito con il gel: per regalare un tocco molto originale si dovrà realizzare l'effetto ombre.

Altre proposte

Sulla lunghezza media la riga potrà essere portata in mezzo o di lato: in entrambi i casi la simmetria non si rovinerà mai. Saranno di moda anche i capelli wavy abbinati alla frangia sfilata. Molto amato dalle ragazze anche il caschetto, il quale avrà una profonda riga laterale: questa chioma verrà schiarita da un bel castano ramato e l'effetto finale sarà molto naturale.

Le frange potranno essere portate in mille modi diversi: ad esempio quella bombata aiuterà a completare il carré liscio e lucido. Sulle capigliature medio-corte le ciocche dovranno avere l'effetto bagnato, ideale per un look molto sbarazzino. Se una donna desidera un look molto originale, potrà optare per il biondo platino con le radici scure. Da copiare anche la tonalità silver con sfumature lavanda. I tagli scalati aiuteranno sempre a creare un bel movimento alla capigliatura, quindi non dovranno mai mancare.

Consigli

Dietro alla decisione di tagliare i capelli ci saranno sempre diversi motivi. Quando saranno presenti le doppie punte sarà sempre consigliato accorciare la chioma. Oppure semplicemente per rinnovare il proprio look e rendere il taglio molto più gestibile.

Altre volte ci sarà anche un cambiamento radicale nel proprio stile: in questo caso l'appuntamento dal parrucchiere diventerà come se fosse ''una seduta psicologica''. In tutti i casi i capelli diventeranno molto più corposi, quindi tagliarli sarà sempre indicato. Questa è stata una veloce carrellata di tutte le novità del momento. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera 2019.