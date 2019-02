Annuncio

In questo inverno 2019 sarò possibile sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Le nuove proposte stagionali arrivano direttamente dai saloni dei famosi parrucchieri. In particolare la grande protagonista sarà la frangia, da portare in mille modi diversi e adatta alle donne di tutte le età. Adesso vediamo meglio tutte le ultime novità del momento.

Fra le chiome stagionali anche la frangia

La modella americana Kendall Jenner, ad esempio, in questo ultimo periodo sta portando una frangia molto lunga. L'attaccatura di quest'ultima inizia sulla testa a partire da molto in alto. Questa frangetta è anche molto sfilata: in questo modo lo sguardo sarà sempre in primo piano. Invece la famosa Kim Kardashian porta la frangia leggermente a tendina.

Non vanno dimenticate nemmeno quelle mosse, ricce o scalate. Per creare un effetto molto originale si potranno realizzare anche dei colpi di luce.

Prima di qualunque decisione sarà comunque sempre meglio chiedere un consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Lui troverà sempre la frangia più adatta e il risultato finale sarà perfetto.

Fra le tendenze anche il bob

Il bob è sempre molto richiesto da tutte le ragazze, ed è disponibile in molte versioni: scalato, corto, lungo e mosso: ogni donna può insomma trovare la chioma più adatta. Questo hairstyle può essere chiamato in diversi modi, tra cui carré e caschetto. Negli anni '60 andava molto di Moda il bob nero, più comunemente conosciuto come caschetto "alla Valentina", in quanto era portato dall'omonimo personaggio dei fumetti disegnati da Guido Crepax.

Ultimamente hanno optato per questa chioma anche Victoria Beckham e Kim Kardashian. La proposta in questione è anche molto facile da portare e da acconciare.

Fra i tagli che è possibile imitare c'è il cosiddetto A-line bob, ovvero la versione classica, nella quale le punte risultano più lunghe sul davanti e incurvate lievemente. C'è poi il buzz-cut bob, nel quale è presente una rasatura sulla nuca e c'è il chin-lenght bob, più comunemente conosciuto come carré, dove tutte le lunghezze sono uguali. Lo shaggy bob, è invece una capigliatura spettinata, utile per chi vuol avere un look molto sbarazzino. Infine il bob corto sarà perfetto su un capello liscio: non va dimenticata nemmeno la versione sfilata.

Sul bob medio le lunghezze raggiungono il collo o il mento. Quello che ad esempio da sempre porta Raffaella Carrà può essere sfilato, mosso o super liscio. In questo caso i capelli dovranno essere molto sani e idratati, quindi bisognerà fare sempre molta attenzione. Esiste anche la versione scalata e grazie a quest'ultima, le chiome troppo importanti risulteranno molto più leggere. Nell'ultima variante le colorazioni possono essere multi-sfaccettate e vibranti. Il taglio bob necessiterà di ritocchi periodici dal parrucchiere. Inoltre si adatterà perfettamente a ogni tipo di volto.

Le proposte insomma non mancano proprio e aspettano solo di essere imitate da tutte le donne che vogliono un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019.