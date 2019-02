Annuncio

Nell'inverno 2019 ci sono parecchie novità per chi vuole sfoggiare un nuovo taglio di capelli. In particolare sarà molto richiesto il bob, ideale per le donne di tutte le età e capace di resistere al tempo ed alle stagioni. Parecchie dunque le pettinature per chi vuole tenersi alla Moda ed al passo con il cambiamento dello stile.

Nuove chiome: il bob riproposto in stile parisienne

Il bob riesce a resistere sempre in ogni stagione e, ultimamente, è stato riproposto in stile parisienne.

L'hairstyle in questione è corto, ma non eccessivamente. Inoltre, per quanto riguarda lo styling, si può optare per le beach waves o il twist. Per le nuove tonalità sarà molto utilizzata la tecnica del balayage.

Sulle chiome castane saranno presenti delle sfumature molto calde. L'effetto finale sarà un chiaro-scuro davvero molto originale. Saranno molto amate anche le nuance ginger, copper, fallayage e marron glacé. Non va dimenticato nemmeno il silver hair trend, perfetto sui capelli più chiari.

Nuovi colori: il biondo cenere

Anche una nuova tonalità va scelta sempre con molta attenzione. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il Vanilla Chai. La nuance in questione sta spopolando anche nei vari social. Questo biondo cenere riesce a regalare alle chiome un bel movimento. Il Vanilla Chai blond è perfetto se una donna desidera avere le lunghezze bionde e le radici naturali. In questo modo non ci sarà più il problema della ricrescita, sempre molto fastidiosa. Per realizzare questa nuance si deve partire da una base bionda.

A questo punto si può giocare con le varie sfumature biondo dorato. Va sempre ricordato di affidarsi al proprio hairstylist di fiducia, che avrà sempre la soluzione più adatta. Inoltre il lavoro finale sarà sempre a prova di sguardi.

Altre proposte: cerchietto di tendenza

Per quanto riguarda gli accessori, sarà di tendenza il cerchietto. Quest'ultimo è perfetto per completare molte acconciature. Non solo, perché puo' essere applicato anche su molti tagli di capelli, ad esempio il pixie e il bob. La scelta ideale sarà una chioma medio-lunga, come un caschetto in crescita. Per completare lo styling si deve optare per i glass hair. Il colore del cerchietto va sempre adattato alla tonalità della chioma e alla carnagione. Su dei capelli castani e la pelle chiara, sono perfetti degli accessori molto chiari. Anche i fermagli con gli strass e i fiori aiutano ad avere uno stile molto particolare. Le proposte non mancano mai e aspettano di essere prese in considerazione, magari solamente per un'occasione importante, ma anche per le piccole cose di tutti i giorni. Sfoggiate dunque un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019.