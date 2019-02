Annuncio

Questo inverno tra i tagli di capelli da copiare perché più amati ci sono lo sweetcut, il pixie e il carré: le grandi protagoniste della stagione sono le chiome corte, vediamo dunque tutte le ultime novità del momento per avere sempre uno stile irresistibile.

Nuove chiome

Molto richiesto da tutte le donne il pixie cut, sempre molto facile da gestire. Il pixie riuscirà sempre a regalare un look molto sbarazzino a chi lo porterà e grazie ai vari ciuffi ai lati del volto, quest'ultimo sarà incorniciato alla perfezione. Per arricchire un taglio corto si potrà optare per una frangetta, da portare portare molto lunga, piena e lateralmente. Non mancano nemmeno i capelli alla garçonne: questa chioma è molto corta e super spettinata, con le varie ciocche che vanno modellate grazie all'utilizzo del gel o della cera.

Inoltre questo styling è adatto in ogni occasione. Di tendenza ci sono anche le capigliature afro, quindi via libera con il molto volume e i vari ricci. Per avere uno stile molto particolare si potrà optare per l'effetto bagnato.

Le proposte continuano

Il taglio più glamour del 2019 è senza nessun dubbio lo sweetcut. In questo caso i capelli vanno tenuti cortissimi sulla parte posteriore, poi per completare il tutto dei ciuffi maxi copriranno il volto. Va anche ricordato che questa proposta è particolarmente versatile. Il taglio a scodella sarà perfetto per avere un drastico cambiamento nel proprio look: questo hairstyle va provato assolutamente. Una capigliatura classica è invece il caschetto, da portare liscio e con la frangia molto piena.

Il carré può essere spettinato e con la frangetta bombata o corta: la chioma in questione sarà ideale per accontentare anche le ragazze più esigenti. Per osare si dovrà optare per i capelli rasati: si tratta di un taglio estremo e andrà scelto sempre con molta attenzione.

La chioma di Alessandra Amoroso

La bob mania colpisce anche Alessandra Amoroso: la cantante ultimamente sta sfoggiando un nuovo look, un bel caschetto lungo liscio e con la frangia, per quanto riguarda la tonalità ha optato per il caramello. Ad Alessandra piace molto giocare con i capelli e in passato ha portato anche dei tagli corti molto più strutturati e originali. Lei è sempre tra le prime a lanciare delle nuove mode, quindi tutte le sue proposte andrebbero prese in considerazione.

