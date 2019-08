In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli e acconciature, in particolare il più gettonato è il frisée. Questo styling è davvero molto amato da tutte le ragazze e inoltre è facile da portare: di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Ultimamente stanno tornando di Moda sui capelli i frisée, in perfetto stile anni '80 e '90: per chi non le conoscesse si tratta di onde strettissime, le quali creano un meraviglioso effetto a zig zag sulle lunghezze.

Questa proposta regala anche molto volume alla capigliatura. L'effetto in questione può essere molto soft o più accentuato, in base alle esigenze di ogni ragazza. Questo look è stato recentemente visto sulle passerelle di moda ed è sfoggiato anche da molte celebrità: ad esempio dalla cantante Beyoncé.

Anche Jess Glynn ha creato i frisèe sui suoi capelli lunghi: in questo caso le radici risultano super sleek, perfetto per combattere l'umidità.

Mentre Christina Aguilera ha realizzato un'acconciatura molto naturale e casual sulla chioma biondo platino: per completare il tutto ha indossato un bel cappello super colorato.

L'ereditiera Elettra Lamborghini ha optato per un frisèe molto particolare, nel quale le radici vengono cotonate. La cantante Katy Perry ha abbinato su una lunghezza media il frisèe con la tinta di colore blu: questo look è perfetto per una serata in discoteca o per lo shopping.

Beyoncé ha creato i frisée su una capigliatura XXL molto voluminosa e di tonalità caramello. Per finire, l'attrice Zosia Mamet con i frisée ha realizzato un semi-raccolto, per un look molto originale.

Nutrire i capelli

Anche i capelli devono essere nutriti al rientro dalle vacanze. Per prima cosa non bisogna utilizzare troppo l'asciugacapelli, la piastra o il ferro, perché seccherebbero i capelli e li farebbero diventare molto più fragili.

In questo periodo è meglio far asciugare la chioma naturalmente all'aria; se invece si vuole regalare più volume alla capigliatura si può utilizzare il phon con la tecnologia ionica.

Un'altra cosa da non fare assolutamente è strofinare troppo i capelli con l'asciugamano: ciò va fatto in maniera molto delicata. Prima di andare a letto è meglio spazzolare la chioma: in questo modo il sonno favorisce la circolazione sanguigna, dona lucentezza e stimola la crescita. Per avere una bella capigliatura si deve fare attenzione anche al cibo: quindi via libera con il pesce, la carne, le noci e le uova.

Altri consigli

Va utilizzato sempre uno shampoo adatto alla propria tipologia del capello, quindi attenzione: si devono applicare regolarmente anche delle maschere o delle creme idratanti. Sempre meglio terminare il risciacquo della capigliatura con un bel getto di acqua fredda: in questo modo si stimolerà la circolazione sanguigna. Invece va evitata l'acqua molto calda, la quale può danneggiare i capelli.

Un altro consiglio è quello di pettinare la chioma prima con il pettine per districarla perfettamente e poi utilizzare la spazzola con setole naturali. Molte donne spazzolano i capelli in modo sbagliato: si deve iniziare prima dalle punte e poi man mano proseguire e terminare con le radici.

Le proposte insomma arrivano continuamente e questo è il momento giusto per provare un nuovo taglio di capelli.