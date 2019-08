In questa estate 2019 sono proposti diversi nuovi tagli di capelli e acconciature: in particolare è molto gettonata la treccia dell'attrice Zendaya. Il look in questione è adatto alle ragazze di tutte le età e inoltre è ideale per ogni momento della giornata. Di seguito le novità del momento.

Nuove chiome

La pettinatura più versatile dell'estate è senza nessun dubbio la treccia sfoggiata da Zendaya Coleman.

L'acconciatura è molto morbida e parte dalla nuca, mentre le radici risultano leggermente mosse. L'effetto finale è decisamente informale e messy e inoltre il look risulta molto sbarazzino. Su questa acconciatura non sono presenti accessori o mollette tra i capelli: brilla anche grazie alla lunghezza delle extension. Queste ultime sono legate ai capelli naturali di Zendaya e regalano uno styling spettinato.

Realizzare questa proposta è molto facile: per prima cosa serve un elastico con le extension. A questo punto si realizza una coda molto bassa e quasi all'altezza della nuca, si spruzza uno spray volumizzante sull'intera chioma, in particolare sulle punte e radici. Poi s'intrecciano i capelli lunghi e si fissa l'elastico quasi alla fine delle lunghezze: successivamente si può passare la piastra.

Consigli per i capelli

Anche durante le vacanze bisogna proteggere la capigliatura.

Il consiglio è quello di fare un salto dal proprio parrucchiere di fiducia per rinfrescare il colore e il taglio: in questo modo i capelli creano una barriera protettiva contro la salsedine, il sole e il caldo. Sono da evitare tutti i trattamenti troppo aggressivi, come le schiariture, le meches e lo shatush. Utilizzare regolarmente dei prodotti per i capelli colorati come lo shampoo, il balsamo, le maschere o creme nutrienti: applicando questi prodotti la chioma sarà molto più luminosa, morbida e il colore sarà sempre perfetto.

Va anche ricordato di non lasciare mai la chioma sotto il sole senza protezione, inoltre i capelli vanno sempre sciacquati dopo aver fatto il bagno in piscina o al mare. Va limitato anche l'utilizzo della piastra e del phon.

Altre proposte

In questa stagione estiva non possono mai mancare nemmeno le acconciature: quindi via libera alle code, ai raccolti e alle trecce, ideali per avere un look molto fresco e originale.

Sono richiesti da tutte le donne anche i capelli dallo stile wild e le onde non troppo definite. I raccolti possono essere impreziositi da mollette, elastici colorati, foulard e fasce, mentre per le chiome corte si può optare per un cerchietto o per un foulard da annodare attorno al capo. Per uno stile anni '50/60 si può creare un ciuffo bombato e arrotolato su se stesso e fissato con un foulard o un semplice nodo.

Le proposte arrivano ogni giorno: questo è il momento giusto per portare un nuovo taglio di capelli.