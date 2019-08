In questa estate 2019 sono di tendenza diversi nuovi tagli di capelli. In particolare sono molto gettonate le chiome portate da Cara Delevingne. La modella, infatti, rinnova spesso il suo look sfoggiando nuove capigliature. Di seguito una lunga carrellata di hairstyle.

Nuove chiome

All'inizio Cara portava una chioma di lunghezza media e di colore biondo cenere. In quel periodo l'attrice sui suoi capelli creava delle trecce o delle onde molto leggere.

Per completare il suo look indossava anche dei cappelli o degli accessori molto preziosi. Nel marzo 2017 invece c'è il grande cambiamento perché la Delevingne taglia la sua capigliatura e realizza un bel bob lungo: in questo caso sceglie inoltre una nuova tonalità e tinge i capelli di biondo platino. Anche con un hairstyle di questo tipo ha realizzato delle treccine davvero molto originali. Cara ha poi optato per una testa rasata: quest'ultima è perfetta per essere sempre al centro dell'attenzione e per non passare mai inosservate.

Per il Met Gala ha pensato di decorare la chioma rasata con dei gioielli e della vernice di colore argento. Ultimamente Cara ha deciso di fare crescere la capigliatura: in questo caso ha cercato di mascherare la fase di ricrescita con alcuni chignon intrecciati o delle mezze parrucche. Tutte questi look sono perfetti per le prossime giornate estive, quindi si possono prendere in considerazione per il prossimo taglio.

Nuovi colori

Dopo aver realizzato un nuovo taglio si può scegliere anche una nuova tonalità. Molto richiesto da tutte le ragazze sarà l'icy white. Per chi non lo conoscesse si tratta di una gradazione di biondo molto fredda e dove sono presenti delle sfumature quasi metalliche. Per realizzare questa nuance per prima cosa bisogna creare una perfetta decolorazione: in questo caso è necessario che la chioma sia perfettamente sana, quindi sempre .

Quindi è sempre bene prestare attenzione. Inoltre, va ricordato che l'icy white ha bisogno di molte cure: regolarmente è consigliabile utilizzare dei prodotti adatti come ad esempio lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati. Il consiglio è quello di affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia e in questo modo lui saprà scegliere sempre la soluzione più adatta.

Consigli

La tonalità icy white è perfetta su una carnagione molto chiara o rosata, da evitare sulla pelle olivastra o molto scura.

Questo colore si abbina molto bene con gli occhi verdi, azzurri, castani e grigi. Queste ovviamente sono delle indicazioni molto generiche e ogni donna è liberissima di provare l'icy white.

Per quanto riguarda le acconciature questa sfumatura è perfetta sui tagli corti: su quest'ultimi si può optare per un look spettinato e molto sbarazzino. Può essere utilizzato anche sulle capigliature medie, lunghe e scalate.

Le scalature sono di tendenza anche in questa stagione estiva e regalano alla chioma un bel movimento e molta luminosità, grazie anche ai vari riflessi glaciali di questa tinta. Le proposte arrivano continuamente e aspettano sempre di essere scoperte: questo è il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.