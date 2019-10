In questo autunno e inverno di fine 2019 e inizio 2020 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare sono molto richieste le chiome corte. Gli hairstyle in questione sono ideali per le donne di tutte le età e sono molto veloci da acconciare.

Nuove chiome

I tagli corti resistono sempre in ogni stagione e anche molte celebrità hanno optato per questo look. Nell'ultimo periodo l'attrice Saoirse Ronan sfoggia un bob corto e dal taglio netto, la cui lunghezza bombata arriva al mento.

Per completare il tutto la riga è centrale e lo styling può essere leggermente mosso o liscio.

Invece la bella Charlize Theron ha realizzato un bowl cut, meglio conosciuto pure come taglio a scodella: in questa chioma è presente una frangia molto lunga che molte volte l'attrice trasforma in un ciuffo laterale. Con questo look Charlize dimostra anche meno anni.

Kristen Stewart ha scelto invece un taglio molto corto e super sfilato, mentre l'attrice statunitense Jessica Biel porta un caschetto corto nel quale ha pensato di applicare un fermaglio con gli strass molto originale. Tutte queste chiome sono state create dal famoso hair stylist Adir Abergel.

Nuovi colori e consigli

Dopo aver realizzato un nuovo hairstyle è opportuna optare anche per una nuova tonalità: la tendenza del momento è il Chocolate Lilac. Si tratta di una base castano cioccolato e un balayage violetto: quest'ultimo è ispirato dal colore dei fiori.

Tale sfumatura è davvero molto versatile ed è perfetta nelle giornate autunnali. Il Chocolate Lilac è stato ideato da Tiare Kupenga del salone "Vivo Hair and Skin Clinic" che si trova in Nuova Zelanda.

La nuance in questione risulta piuttosto giocosa e anche molto facile da portare: sotto alla luce la chioma presenta delle sfumature viola. Il colore va adattato nel migliore dei modi sui capelli di ogni ragazza: quindi meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale. I riflessi lilla più scuro partono dalle radici e sulle lunghezze il colore diventa molto più chiaro: l'effetto finale è tridimensionale è ricorda la tinta del vino rosso e del mosto.

Il Chocolate Lilac può essere utilizzato sui capelli di colore nero, cioccolato e rosso intenso. Con questa nuance la chioma risulta anche molto più luminosa. Va ricordato che per proteggere questa sfumatura si devono utilizzare dei prodotti adatti, come lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati; inoltre una volta alla settimana è meglio applicare sulla capigliatura una maschera nutriente.

Questo pare essere proprio il momento giusto per rinnovare il proprio stile e sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti e molte donne potranno quindi approfittarne.