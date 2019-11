In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto apprezzata da tutte donne la capigliatura di Jennifer Aniston. Ormai l'attrice è diventata un'icona di stile. Di seguito tutte le novità del momento.

Nuove chiome

La bella Jennifer Aniston negli anni '90 era l'attrice del telefilm Friends e da allora i suoi tagli di capelli sono copiati da tutte le ragazze.

Jennifer ha sempre scelto degli hairstyle di tendenza e anche molto facili da portare. In quei tempi l'attrice sfoggiava un caschetto asimmetrico: in questo caso ai lati del volto erano presenti dei ciuffi corti e di colore biondo. Poi successivamente fino ad arrivare ai giorni nostri ha sempre preferito portare la chioma lunga: su quest'ultima sono presenti delle sfilature realizzate in vari punti della capigliatura.

Per quanto riguarda lo styling Jennifer ha optato per il liscio, il mosso e per delle onde. Alcune volte modifica la tonalità dei suoi capelli e realizza dei colpi di sole più o meno biondi alla riga laterale o centrale. La Aniston ha compiuto cinquant'anni ed è sempre molto imitata e il suo segreto è la semplicità di ogni taglio che sfoggia. Le chiome dell'attrice sono create dal suo hair stylist di fiducia Chris McMillan: altre sue clienti famose sono Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Julia Roberts e Anne Hathaway. Va ricordato che Chris McMillan ha anche ideato le famose onde messy che spopolano sui red carpet internazionali.

I capelli ricci

Quando si parla di chiome ricce si pensa immediatamente che siano molto difficili da gestire. Niente di più sbagliato perché su una capigliatura di questo tipo è presente un volume naturale molto semplice da acconciare. Inoltre va ricordato che sui capelli ricci sono da evitare le forcine e la lacca. Un'abbinamento perfetto può essere il caschetto con la frangia super riccia: quest'ultima ricorda molto lo stile degli anni '80 e '90. La proposta in questione è stata vista sulle passerelle delle fashion week, quindi è da prendere in considerazione.

Le acconciature

Sulle chiome ricce di lunghezza media si possono realizzare molte acconciature facili. Molto amato dalle beauty addicted è senza nessun dubbio lo chignon: si devono legare i capelli in una coda alta e successivamente appuntare le ciocche con delle forcine e lasciare liberi i baby hair. Non possono mancare nemmeno i semiraccolti e quindi via libera con half-bun: in questo caso si devono lasciare metà capelli sciolti e il resto legarli sulla parte superiore.

Esiste la versione space bun perfetto per le più giovani. Sui tagli corti e ricci si possono applicare mollette, fasce o foulard. Il momento indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli è questo.