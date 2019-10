In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare sono molto gettonate le chiome ricce. Questa capigliatura è stata vista anche sulle passerelle di Moda. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

I capelli ricci sono sempre molto difficili da gestire, però con i giusti accorgimenti tutto diventa molto più semplice. Su una lunghezza media si può optare per un taglio che prende ispirazione dagli anni '70: in questo caso sono presenti dei boccoli molto leggeri.

Per quanto riguarda le tonalità sono perfette delle sfumature biondo miele; questa capigliatura è stata creata dai saloni francesi di Intermedé. Su un caschetto riccio non possono mancare delle sfilature realizzate in vari punti strategici: per mantenere la chioma molto lucida si deve utilizzare uno spray adatto. Per completare il tutto come nuance è ideale il biondo rame, ideato dai saloni Fabio Salsa.

Sulle chiome medie e lunghe sono presenti delle scalature molto leggere e come colore si può optare per il biondo perlato con alcune ciocche rosa. Lo styling risulta leggermente ondulato, per un look molto sbarazzino. Salvo Ferretti ha proposto una capigliatura lunga con delle onde molto naturali e sfumature altrettanto naturali tono su tono. Si può realizzare anche una frangia piena e super liscia; inoltre su una chioma di questo tipo si può scegliere la tonalità biondo tiziano.

Sono di tendenza anche i tagli corti e più precisamente il carré spettinato e un taglio scalato mosso: su quest'ultimo la frangia risulta sfilata e spettinata.

Altre proposte

La duchessa di Sussex ha ripreso a curare la sua chioma dopo il parto. Meghan è riccia naturale e per lisciare la capigliatura utilizza un trattamento alla cheratina: in questo modo i capelli sono molto più facili da gestire. Inoltre risultano anche molto più luminosi e setosi.

L'hairstylist James Johnson ha affermato che i capelli della duchessa sono molto più lunghi del solito e anche molto voluminosi: tutto questo grazie all'utilizzo di spray addensanti.

I glass hair

L'ultima tendenza delle celebrità di Hollywood sono i glass hair e anche Meghan ha pensato bene di seguire questa moda. Per realizzare i glass hair si devono utilizzare dei prodotti lucidanti, i quali rendono la chioma come la superfice di uno specchio; inoltre si devono utilizzare la cheratina e altri prodotti chimici o naturali.

La prima tecnica ha un'effetto istantaneo e invece per gli altri servono alcune sedute in salone. Una star amante della cheratina è anche Kim Kardashian che sfoggia sempre capigliature lucidissime: però la duchessa non si è ancora avvicinata alla chioma splendente di Kim. Questo è veramente il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio di capelli ricci.