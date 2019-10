In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto amato da tutte le donne il bob portato da Lucy Liu. La chioma dell'attrice è molto glamour e inoltre ricorda molto gli anni '90. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

In questo periodo molte celebrità hanno pensato di rinnovare il proprio hairstyle. L'ultima è stata Lucy Liu che ha abbandonato la lunga chioma setosa e ha optato per un caschetto corto: la lunghezza di questa capigliatura arriva al mento.

Il bob è stato realizzato dal famoso parrucchiere Marco Santini. Il caschetto della bella Lucy riesce perfettamente a mettere in risalto la forma molto particolare del viso e anche degli occhi allungati. Per quanto riguarda la tonalità l'attrice è rimasta fedele al suo colore nero naturale: la nuance sottolinea i lineamenti molto delicati. Anche altre star hanno scelto il caschetto, come ad esempio Kim Kardashian e Jennifer Lopez.

Va ricordato che nei prossimi mesi oltre al bob si possono scegliere anche il long bob o i tagli short: queste capigliature sono perfette per accontentare anche le ragazze più esigenti.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si deve scegliere con molta attenzione anche una nuova tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il castano fragola o conosciuto anche come strawberry brunette: si tratta di un mix di castano e rosso fragola.

Il risultato finale è un castano molto caldo, intenso e magnetico. Questo colore è capace di creare sui capelli dei meravigliosi effetti luminosi; inoltre è capace di regalare un look molto fresco e sbarazzino, perfetto per le prossime giornate fredde.

Altre proposte

Sulle chiome lunghe e castane la nuance strawberry brunette è perfetta per creare un effetto balayage. Sui capelli castano chiaro si possono realizzare delle morbide sfumature fragola: in questo modo il risultato finale risulta molto leggero e soprattutto chic.

La tonalità rosso fragola è perfetta per creare il degradé: sulla proposta in questione è presente un effetto sfumato sulle lunghezze. In questo caso si deve partire da una base castano scuro. Su un'hairstyle castano rosso si possono realizzare delle sfumature molto sottili: questa tinta risulta sfumata ad arte e super lucida. Da non dimenticare nemmeno gli highlights: per chi non li conoscesse sono dei colpi di sole rosso fragola su una capigliatura lunga e folta.

Questi possono essere realizzati anche su una base castano scuro. Per un look molto particolare si può realizzare un lob medio mosso e con sfumature castano fragola. Questo è il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti.