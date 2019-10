In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare sono molto gettonati gli hairstyle scalati. Queste proposte arrivano direttamente dai saloni dei famosi parrucchieri del mondo.

Nuove chiome

Le scalature sui capelli saranno le vere protagoniste dei prossimi mesi e possono essere realizzate sulle chiome corte, medie o lunghe. Salvo Ferretti per 'Compagnia della Bellezza' sui capelli medi ha ideato il Chin-Bob: la lunghezza del caschetto in questione arriva all'altezza del mento e regala un look molto moderno e raffinato al tempo stesso.

Per quanto riguarda lo styling si può optare per la riga laterale, la riga in mezzo e la non riga: quest'ultima è perfetta sui volti ovali e sui colli slanciati.

Esiste anche un'altra versione e si tratta dello Shag-Elisir, un mullet dallo stile retrò e molto frastagliato: la frangetta presente è super sfilata e il tutto ricorda molto lo stile degli '80.

Invece Evos ha creato un carré movimentato da molte scalature; Jean Louis David ha optato per un carré dove le ciocche sulla parte alta del capo sono più corte, per avere un bel movimento sulla chioma.

The Best Club by Wella ha realizzato un taglio asimmetrico leggermente più corto e che assomiglia al pixie. Mentre 'Compagnia della Bellezza' ha mostrato un taglio lungo con scalatura shag ed è conosciuto con il nome di Long Up. In questo caso la lunghezza sfiora le spalle ed è alleggerito da tre scalature: il taglio è ideale sui capelli mossi e lisci. Sul Long Up si possono creare delle onde sulle lunghezze e lasciare le punte lisce: il look finale risulta molto originale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Altre proposte

Nei prossimi mesi si può copiare l'hairstyle di Farrah Fawcett: la sua capigliatura in stile messy ha dei volumi sempre ben distribuiti e con la frangia molto lunga a tendina. C'è poi il taglio corto di Framesi, che è molto irregolare e con la frangia, ideale per un look molto ribelle.

Il Perfect shape è invece un hairstyle corto e scalato in due dimensioni ideato da Jean Louis David: le varie sfilature sono concentrate soprattutto sulla nuca e le basette lunghe e folte incorniciano il volto.

L'icona di riferimento rimane sempre l'attrice Kristen Stewart, che sfoggia lo Sweet-cut: quest'ultimo è in grado di allungare il volto anche grazie al maxi ciuffo.

I tagli di James Hair fashion Club by Wella, invece sono molto più decisi e in essi sono presenti rasature, texture e mullet dall'animo punk.

Altri hairstyle

Anche Charlotte Casiraghi ha pensato di rinnovare il proprio look e sui capelli lunghi ha creato la frangia: questo dettaglio cambia in pochissimo tempo il viso di una persona.

La bella Charlotte di solito porta i capelli sciolti, ma ultimamente ha scelto una piega mossa che le regala un'aria rock. La frangia a tendina della Principessa di Monaco è realizzata con la nuova tecnica parellel cutting: in tale caso il parrucchiere sfoltisce la frangia all'interno, ma senza cambiare la forma. In questo modo la frangetta può trasformarsi in un ciuffo laterale. La frangia a tendina è anche molto facile da gestire e si asciuga molto velocemente, inoltre può essere abbinata alle chiome mosse, lisce o ricce senza nessun problema.

Insomma le proposte non mancano: questo pare essere il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.