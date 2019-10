In queste settimane fioccano molte interessanti novità i colori e i tagli di capelli corti e medi per la stagione autunno-inverno.

Secondo quanto riportato da Vogue, nei prossimi mesi freddi saranno proposti una vasta gamma di look sbarazzini: dai classici caschetti, fino ai cortissimi pixie cut, i quali dovranno essere esibiti in maniera particolare. Si parla di 'Reverse Bob', di 'Bob simmetrico' e del 'Bowl Cut'.

Anche nel settore dedicato alle colorazioni emergono delle belle proposte capaci di soddisfare vari gusti. La novità del momento prende il nome di baby lavanda.

I tagli di capelli di moda per la stagione fredda

Stando a quanto riportato sul noto portale di Vogue Italia, tra le maggiori tendenze dei prossimi mesi spicca il 'Reverse Bob'. Si tratta di una sorta di taglio con frangia e parti laterali gradualmente sfilate, mentre la parte posteriore è perfettamente pari.

Si tratta di uno stile particolare che tende a incorniciare il viso ed è conosciuto anche con il nome di 'Caschetto al contrario'. Questo taglio di capelli corti sarebbe l'ideale anche per chiunque possieda le chiome ricce, a patto che non si abbia la fronte troppo ampia.

Coloro che sono tentati a buttarsi sul pixie cut devono tenere presente che la Moda attuale li vuole consistenti nella parte posteriore e poco sfilati. Il tutto abbinato ad una frangia. Quest'ultima, a quanto pare, è la principale protagonista di questo autunno/inverno.

Moda capelli, altri tagli di tendenza

Molto glamour sono anche i cosiddetti 'Bob simmetrico' e il 'Bowl Cut' di Charlize Theron. Si tratta di due tagli di capelli medio-corti molto sensuali e favolosi.

Nel primo caso abbiamo un bob netto e lungo fino al collo. Pratico, perfetto per tutte le circostanze, ma soprattutto molto elegante. A preferire questo look sono state veramente molte celebrità, tra cui Ivanka, la figlia di Donald Trump.

Nel secondo caso abbiamo il famigerato taglio a scodella che ha spopolato negli anni '90. A riportarlo nuovamente alla ribalta è stata la star hollywoodiana Charlize Theron.

Prima di effettuare una qualsiasi sforbiciatura è sempre meglio pensarci con calma e consultarsi con un valido parrucchiere. È risaputo che la forma del viso varia da persona a persona ed è piuttosto determinante sulla scelta di certi tagli di capelli.

Colori capelli autunno-inverno: spicca il Baby Lavanda

Per quanto riguarda le tonalità di capelli, le tendenze della moda sono veramente interessanti. Come anticipato, sta spopolando il 'Baby Lavanda'. Nello specifico, si tratta di una sfumatura tendente al rosa. In alternativa, per coloro che non amano sperimentare, spiccano i colori ramati freddi, come il beige, i biondi naturali e il castano con sfumature di viola.