In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza nuovi tagli di capelli. In particolare il più gettonato è il blunt cut portato da Kristen Bell. L'hairstyle ricorda molto lo stile degli anni '90 e inoltre risulta essere anche molto versatile. Di seguito le novità del momento.

Nuove chiome

L'attrice Kristen Bell, che interpretava Veronica Mars, era fedele da tempo al bob medio, invece ultimamente ha pensato di rinnovare la sua capigliatura e ha optato per il famoso blunt cut.

La lunghezza di quest'ultimo accarezza il mento e inoltre il taglio è rigorosamente pari. Per quanto riguarda lo styling Kristen ha scelto il liscio con l'effetto sleek: il look finale è minimal chic e di grande tendenza. Con questo taglio l'attrice ha dimostrato a tutte le donne che per dare una rinfrescata all'hairstyle non serve per forza stravolgere l'immagine. Anche molte altre celebrità hanno sfoggiato un bob corto: ad esempio Bella Hadid, Kim Kardashian e Lucy Liu.

In passato il blunt cut era portato anche da Victoria Beckham ai tempi delle Spice Girls. Il caschetto è sempre evergreen e resiste in ogni periodo dell'anno e aspetta sempre di essere scoperto.

Altre proposte

Nei prossimi mesi i nuovi tagli regalano alla chioma dei movimenti molto sinuosi e stili eleganti; inoltre lo stilyng può essere modificato in ogni occasione. Tutti gli hairstyle esaltano perfettamente la salute dei capelli: in questo caso risulta sempre in primo piano la luminosità di quest'ultimi.

Sulle capigliature saranno presenti delle onde molto leggere e per non dimenticare l'estate sono di tendenza ancora le beach waves. Per quanto riguarda le acconciature si deve optare per lo chignon, la coda di cavallo e la treccia. Per un look molto originale si possono realizzare dei tagli molto grafici o in stile vintage. Queste proposte sono state ideate dal direttore artistico di Kemon Mauro Galzignato.

Nuovi colori

Dopo una capigliatura tutta nuova si può anche optare per una nuova tonalità. Per i prossimi mesi si possono scegliere il rosa pesca, il baby lavanda e il biondo ghiaccio: le nuance in questione sono ideali per una ragazza che vuole sempre sperimentare sui capelli delle nuove sfumature. Invece per una donna che non vuole provare dei nuovi colori esistono i biondi naturali, i ramati freddi con schiariture miele molto leggere e i beige.

I castani non sono quelli classici ma metallici e illuminati di viola. Per mantenere sempre le tonalità brillanti si devono utilizzare regolarmente dei prodotti adatti. Prima di qualunque cambio di look è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale. Il momento perfetto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli è questo.