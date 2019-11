Sopraggiungono delle curiose novità riguardanti i tagli di capelli corti e medi e le nuove colorazioni per la stagione autunno-inverno. Secondo Vanity Fair, nella prossima stagione fredda andranno di gran Moda i look versatili ed estremamente sbarazzini. Il vero protagonista sarà il caschetto che si presenta sotto una vasta gamma di varietà. Si parla di 'Power Bob' per la donna in carriera, di 'Chin Bob' per le tradizionaliste e di 'Lob' per chi desidera mantenere comunque una chioma medio-lunga.

Tutti questi trend sono versatili e antiage, ovvero perfetti per qualsiasi età e per chi vuole essere sempre a posto. Delle belle proposte emergono persino nel settore dedicato alle colorazioni. La novità attuale prende il nome di 'Babylight' e dona molta lucentezza.

Moda tagli di capelli per la stagione fredda

Dalle passerelle arrivano numerose novità riguardanti le tante tendenze di maggior spicco sui tagli di capelli corti e medi.

A spopolare nei seguenti mesi freddi sarà per lo più il caschetto antiage, capace di ringiovanire il volto delle over 40. A parlarne in maniera approfondita è 'Vanity Fair'. Esistono una vasta gamma di caschetti: Wavy Bob, Lob, Chin Bob, Shaggy Bob e il Power Bob. Quest'ultimo è l'ideale per la donna in carriera, non a caso trae ispirazione dalla celebre giornalista Anna Wintour.

Molto affascinante è il nuovissimo 'Inverted Bob', meglio noto con il nome di caschetto al contrario.

Questo taglio di capelli ha conquistato persino la star internazionale Khloé Kardashian. Si tratta di invertire le simmetrie del caschetto classico. Infatti, questo look è caratterizzato da chiome laterali più lunghe rispetto alla parte posteriore.

Infine, direttamente dagli anni '70 è stato ripescato l'intramontabile Shaggy che si fonde con il bob. Questo accostamento di look ha catturato l'interesse di Taylor Swift e di Monica Bellucci. Il taglio dona movimento grazie alle scalature effettuate sulla capigliatura.

Tendenze colori di capelli per l'autunno e l'inverno: arriva il Babylight

Nel capitolo legato alle tonalità di capelli, le tendenze della moda sono sicuramente molto curiose ed interessanti. Come riferito da 'Grazia', l'ultimo trend riguarda il cosiddetto 'Babylight' che per certi versi ricorda i famigerati colpi di sole. Non a caso si tratta di effettuare degli schiarimenti delicati, che ricordano le liete giornate estive.

Per ottenere questo strabiliante effetto, sarà necessario schiarire a regola d'arte qualche piccola ciocca di capelli. In tal modo si crea un effetto di luminosità diffusa che sfuma impercettibilmente con il colore di base. Questa tecnica è perfetta anche per chi possiede i capelli più scuri.

Infine, per chi ama osare può provare a colorare la chioma di blu scegliendo tra la sfumatura icy blue oppure uno shatush da fare solamente sulla lunghezza.

Questa particolare tonalità ricordano il cielo e il mare e conferiscono un’aria frizzante e sbarazzina.