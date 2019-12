Per l'inverno 2020 continuano ad arrivare diverse idee per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli. Le più belle proposte arrivano dalle celebrità e risulteranno perfette per i prossimi mesi freddi. Di seguito le ultime novità e tendenze del momento.

Nuove chiome

La lunga carrellata inizia dal bob medio e super liscio portato da Kaia Gerber: il look è stato ideato da Guido Palau. Molto apprezzato anche il caschetto che sfoggia la cantante Jennifer Lopez. Questo taglio può essere portato mosso o liscio a seconda delle varie occasioni; inoltre Jennifer ha ravvivato la chioma con una tonalità bionda.

Monica Bellucci ha optato per un bob corto e, come dettaglio finale, ha realizzato una frangia/ciuffo. La capigliatura dell'attrice è perfetta per le over 40. Ultimamente Charlize Theron ha acconciato la sua capigliatura, creando un bowl cut: si tratta di un taglio molto scalato che risulta perfetto per mettere in risalto i lineamenti. Va ricordato che il taglio 'a scodella' è anche molto difficile da portare: però, con i giusti accorgimenti, tutto sarà molto più semplice.

Altre proposte

Charlotte Casiraghi e Selena Gomez hanno optato per la frangia lunga a tendina: quest'ultima va portata aperta, regalando un look molto glamour.

Invece l'attrice canadese Sandra Oh ha pensato di abbinare ai suoi capelli lunghi una frangetta super riccia per uno stile ironico e glamour al tempo stesso. Ha tagliato i suoi lunghi capelli anche Zoe Kraviz, realizzando un pixie cut molto corto e sfilato. Per finire, Lucy Burton ha scelto un caschetto molto corto e con lo styling leggermente mosso. Questi hairstyle saranno da prendere seriamente in considerazione nei prossimi mesi per sfoggiare un look tutto nuovo.

Acconciature

Dopo avere realizzato un nuovo taglio, si deve scegliere una piega tutta nuova da portare nelle feste natalizie o a Capodanno. Di tendenza, ci sarà una pettinatura liscia, semi raccolta e con le punte all'infuori: il look in questione è stato scelto anche da Emma Roberts, Kim Kardashian e Jennifer Lopez. La capigliatura è stata ideata dall'hair stylist delle celebrità, Chris Appleton.

Le punte all'infuori o conosciute anche come flipped ends ricordano molto lo stile degli anni '60 e '90. Realizzare questa proposta è davvero molto facile. Per prima cosa si dovranno asciugare e lisciare i capelli alla perfezione per eliminare il volume: in questo caso si dovranno utilizzare la spazzola e la piastra. Va ricordato che la chioma non andrà mai asciugata a testa in giù. Oltre alla piega, anche il taglio dovrà essere realizzato perfettamente e quindi sarà meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia. I tagli ideali per portare le flipped ends saranno quelli corti e medi.