Manca davvero pochissimo all'arrivo dell'inverno e per la nuova stagione molte donne vorranno scegliere un nuovo taglio di capelli. Nei prossimi mesi sarà molto gettonato il bob corto di Kaia Gerber, questo hairstyle può essere abbinato a un bel cerchietto per avere un look molto glamour.

Nuove chiome

Molte donne pensano che i tagli XS siano molto monotoni, ma ciò è sbagliato. Con i capelli corti si possono creare sempre acconciature diverse e ideali per ogni occasione. Ultimamente la modella Kaia Gerber ha rinnovato il suo look e ha scelto un caschetto con la riga centrale: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sotto le orecchie.

Per quanto riguarda lo styling ha optato per un super liscio. Inoltre per completare il tutto ha pensato di applicare un cerchietto bombato: il look in questione è stato proposto alla sfilata di Chanel. L'accessorio in velluto nero regala a Kaia un look molto fresco e glamour.

Consigli

Il caschetto sarà molto amato nei prossimi mesi freddi, anche perché risulterà molto facile da realizzare e soprattutto da portare.

Kate Middleton, ad esempio, da sempre ama portare il cerchietto sulla capigliatura in modo classico.

Invece la bella Kaia Gerber lo indossa leggermente più indietro: in questo modo i capelli risultano sempre in ordine e anche per molto tempo. Il caschetto che sfoggia la modella è stato prima fissato con alcune forcine e successivamente abbellito con il cerchietto.

Prima di qualunque decisione è sempre meglio affidarsi al proprio salone di fiducia. Il parrucchiere troverà sempre la soluzione più adatta per ogni donna e il risultato finale sarà sempre molto apprezzato.

Altre proposte

Il caschetto può essere portato anche mosso: l'hairstyle in questione è stato scelto ad esempio da Lily James e Saoirse Ronan. Il meraviglioso effetto messy può essere realizzato lasciando asciugare i capelli naturalmente. Inoltre bisogna fare anche molta attenzione, perché se la capigliatura è troppo scalata l'effetto crespo è in agguato.

Un mosso perfetto è veramente molto facile da creare: per prima cosa si deve lavare la chioma e applicare una crema districante. A questo punto occorre utilizzare il phon a bassa temperatura e asciugare le punte, facendo attenzione a non renderle troppo piatte. Invece per ottenere delle onde ben definite è meglio utilizzare l'arricciacapelli.

Quello invernale pare essere il momento giusto per scoprire e sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti: in particolare per le prossime feste natalizie e anche per il Capodanno, con un hairstyle tutto nuovo, ogni ragazza potrà essere sempre al centro dell'attenzione.