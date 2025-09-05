Cambio programmazione tv Mediaset a partire dal prossimo 8 settembre 2025. Le novità riguarderanno l'appuntamento con La Promessa, la fortunata soap opera del preserale di Rete 4, la quale subirà uno slittamento per lasciare spazio al nuovo talk show di Nicola Porro, dal titolo 10 minuti.

Su Canale 5, invece, si assisterà alla messa in onda di puntate più lunghe della soap Forbidden Fruit , la cui durata andrà avanti fino alle 15:30.

La Promessa slitta nel giorno di Rete 4: cambio programmazione tv dall'8 settembre

L'appuntamento con la soap opera La Promessa, a partire da lunedì 8 settembre, subirà delle variazioni di palinsesto su Rete 4.

La serie che sta conquistando sempre più il pubblico della rete andrà in onda leggermente più tardi rispetto al solito, per lasciare spazio al nuovo programma di Nicola Porro.

Trattasi di un talk show, 10 minuti, in cui in pochi minuti verranno affrontati e discussi i fatti salienti del giorno assieme a un ospite.

La trasmissione andrà in onda subito dopo l'edizione serale del Tg4, dalle 19:35 alle 19:45 circa, facendo slittare così l'appuntamento con la soap incentrata sulle vicende di Jana e Manuel.

I nuovi episodi, infatti, andranno in onda a partire dalle 19:50 circa in prima visione assoluta e proseguiranno fino alle 20:30 circa, quando poi la linea passerà al talk show 4 di sera condotto da Paolo Del Debbio.

La morte di Jana nelle prossime puntate de La Promessa

Intanto, con le puntate autunnali de La Promessa si assisterà al drammatico colpo di scena legato alla morte di Jana.

La moglie di Manuel verrà colpita da una una persona ignota, all'interno del palazzo.

Per lei non ci sarà nulla da fare: morirà dopo diversi giorni di agonia e, i sospetti sulla responsabile di quanto è accaduto, ricadranno sulla perfida Cruz, nemica indiscussa di Jana.

La soap Forbidden Fruit si allunga nel pomeriggio di Canale 5

Il cambio di programmazione Mediaset previsto dall'8 settembre, inoltre, riguarderà anche l'appuntamento con Forbidden Fruit, la soap turca che tutti i giorni sta appassionando una media di quasi 2 milioni di spettatori fissi al giorno.

Le nuove puntate andranno in onda dal lunedì al venerdì nello slot orario che va dalle 14:15 alle 15:30 circa, conquistando così circa 20 minuti in più rispetto all'attuale programmazione.

Ad allungarsi sarà anche l'appuntamento con La forza di una donna, previsto dalle 15:30 alle 16:45 circa in prima visione assoluta.

Nel preserale, invece, confermati gli appuntamenti inediti con Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.