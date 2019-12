All'arrivo dell'inverno 2020 una donna vorrà scegliere un nuovo taglio di capelli per rinnovare il proprio look. Nei prossimi mesi sarà molto gettonato il bob da sfoggiare in mille modi diversi. La capigliatura in questione sarà perfetta su qualsiasi volto e anche a ogni età. Di seguito le ultimissime novità del momento.

Nuove chiome

Sarà molto amato da tutte le ragazze il bob di lunghezza media. Su questo taglio sono presenti delle sfilature molto leggere: inoltre per quanto riguarda lo styling si può optare per il mosso e per la riga laterale o centrale.

Il look è stato ideato da Stefano Lorenzi per Aldo coppola. Non va dimenticato nemmeno il bob alla francese: quest'ultimo può essere corto o lungo, con la riga oppure con la frangia. Va ricordato che una chioma pari sarà perfetta su un viso dalla forma ovale. I saloni Maniatis hanno realizzato un taglio liscio la cui lunghezza arriva al mento e lo stile ricorda molto gli anni '30 e '50. Lo stesso hairstyle può essere portato anche leggermente mosso per un look da perfetta parigina. Il blunt bob è caratterizzato dalla riga centrale: la lunghezza della proposta in questione arriva leggermente sotto il mento.

Il caschetto abbinato alla frangia è ideale su un volto giovane; invece la frangia più lunga è perfetta su un viso maturo perché ha il pregio di nascondere le piccole rughe.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un'hairstyle tutto nuovo si dovrà optare anche per una nuova tonalità da portare in tutta la stagione invernale. Sarà di tendenza il biondo White Chocolate Moka: si tratta di una tinta biondo freddo dove sono presenti delle sfumature chocolate. Il Vanilla Blonde può essere portato su ogni taglio di capelli senza nessun problema. Inoltre la nuance riuscirà a valorizzare anche le radici più scure, quindi potrà essere scelta anche dalle castane e dalle corvine.

Altre nuance

Il Rose Brown regala alla capigliatura delle sfumature che cambiano continuamente alla luce. Il colore è anche molto personalizzabile e si può scegliere l'intensità del colore rosa.

Non va dimenticato nemmeno il Brown Ale: quest'ultimo ricorda le sfumature della birra e può essere utilizzato per fare il famoso balayage. La tonalità in questione è perfetta su uno styling mosso. Il Raspberry Bourbon è una versione fredda della tinta rossa dove sono presenti dei meravigliosi riflessi rame. Per realizzare lo shatush può essere utilizzato il Raspberry Bourbon: in questo modo il risultato finale sarà molto originale. Per mantenere il colore sempre brillante come appena fatto si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti adatti. Saranno indispensabili lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati e la maschera nutriente. Finalmente è arrivato il momento più adatto per scegliere un nuovo taglio di capelli per l' inverno 2020.