Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 15 al 19 settembre, svelano che Viola dovrà affrontare un serio problema con il suo alunno Matteo. Il ragazzo, deciso a vendicarsi dell’insegnante che gli aveva assegnato un debito rovinandogli l’estate, metterà in atto un piano che avrà conseguenze importanti.

Intanto Gennaro deciderà di tornare ai Cantieri per riaffermare la sua autorità mentre, in una trama dai toni più leggeri, Micaela sorprenderà Samuel con una dichiarazione che cambierà le carte in tavola.

Matteo vuole farla pagare a Viola

Nelle prossime puntate, seguendo la timeline reale, anche in Un posto al sole ci sarà il ritorno a scuola. Viola riavrà il suo incarico a Napoli, ma per lei le cose potrebbero prendere una piega tutt'altro che favorevole.

Jimmy scoprirà che il suo amico Matteo non ha dimenticato quanto accaduto con l'insegnante ed è deciso a vendicarsi di Viola che, a suo dire, gli avrebbe rovinato l’estate. La professoressa Bruni lo aveva infatti colto più volte a barare, svolgendo i compiti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, e questo aveva generato forti contrasti sia con la madre del ragazzo sia con il collegio dei docenti.

Un posto al sole: Jimmy deve decidere da che parte stare

Dopo aver scoperto i propositi di Matteo, Jimmy si troverà costretto a prendere una decisione. Restare vicino al suo amico oppure dire la verità.

La scelta si rivelerà tutt'altro che facile, ma zia Manuela interverrà per aiutarlo a seguire la strada giusta. La decisione di Jimmy, però, avrà delle conseguenze.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 15 al 19 settembre: Micaela torna con Samuel, Vinicio deve scegliere tra Alice e Gennaro

Dopo un ballo particolarmente intenso Micaela e Samuel verranno travolti dal desiderio e vivranno una notte di passione che segnerà il loro ritorno ufficiale come coppia. La gemella, infatti, abbandonerà il suo solito cinismo lasciandosi andare ad una sentita dichiarazione romantica.

Intanto Gabriela troverà conforto accanto a un nuovo personaggio ancora avvolto nel mistero.

Appena dimesso dall’ospedale, Gennaro sceglierà di tornare subito al lavoro. Con l’appoggio del fratello rimetterà piede ai Cantieri deciso a riconquistare la sua leadership. In quei giorni Vinicio sarà costretto a scegliere se restare al fianco di Gennaro o seguire Alice lontano da Napoli.

Gianluca, invece, avrà finalmente l’occasione di incontrare da vicino suo fratello Federico. Vedere come il piccolo riceva quell’amore e quelle attenzioni che a lui erano mancate lo getterà in un profondo turbamento.