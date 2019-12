Con l'arrivo dell'inverno 2020 si può rinnovare il proprio look e scegliere un nuovo taglio di capelli. Nei prossimi mesi saranno molto gettonati il bob, il lob e il carré. Questi hairstyle saranno perfetti per ringiovanire il viso. Le varie proposte arrivano dai saloni dei famosi parrucchieri. Di seguito le ultime tendenze a riguardo.

Nuove chiome

I grandi protagonisti dei mesi invernali saranno il carré, il bob e il lob: questi hairstyle sembrano simili tra di loro ma non lo sono. La lunghezza del bob arriva al mento e può essere asimmetrico e pari; sul lob e il carré sono presenti molte scalature.

Invece hanno una particolarità che li accomuna ed è quella che hanno il potere di ringiovanire un volto. La capigliatura in questione va scelta sempre con molta attenzione: ad esempio se i capelli sono fini o poco folti è ideale un carré leggermente sfilato. Invece un taglio liscio e con la riga in mezzo è perfetto per un viso senza rughe; la frangia è assolutamente da evitare se una ragazza porta gli occhiali.

Hairstyle e colori

Salvo Filetti ha creato un lob di tonalità bronde esaltato dal balayage.

Questa proposta è molto facile da portare ed è indicata per una donna che ha superato gli anta. Sul lob d'ispirazione parigina sono presenti delle scalature e la frangia risulta aperta. Per quanto riguarda la nuance si può optare per il castano con balayage tono su tono. Queste chiome hanno anche un vantaggio ed è quello che si possono realizzare molte acconciature o uno styling riccio: anche la cantante Jennifer Lopez ha scelto quest'ultimo. Il look della cantante è stato creato dall'haistylist Cris Appleton.

Il bob e il carré possono essere portati con uno styling liscio e si può realizzare anche un ciuffo-frangia. Su questi tagli non può mancare il colore biondo: capigliatura ideata nei saloni francesi di Camille Albane. Per trovare la proposta più adatta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Pink Gin Cocktail

Ultimamente Zara Larsson ha pensato di rinnovare il suo look. La cantante svedese ha realizzato un blunt bob: anche molte altre celebrità hanno optato per questa chioma e si tratta di una lunghezza media, pari e super liscia.

Inoltre Zara ha anche rinfrescato la tonalità e ha optato per il Pink Gin Cocktail: su quest'ultimo le lunghezze sono di colore albicocca chiaro e le radici pink. L'abbinamento taglio e sfumature risulta molto originale e perfetto per non passare inosservate. Questo look è stato sfoggiato ai British Fashion Awards. Finalmente è arrivato il momento più adatto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli e apparire fin da subito molto più giovani.