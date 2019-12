Molte donne per l'arrivo dell'inverno 2020 stanno valutando se rinnovare il proprio look e scegliere un nuovo taglio di capelli. Nei mesi più freddi saranno di tendenza le chiome corte, medie o lunghe. Tutti gli hairstyle sono stati visti sulle passerelle di Moda. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Il taglio a scodella può essere portato in mille modi diversi e ha conquistato anche l'attrice Charlize Theron. Ultimamente sulle passerelle di JW Anderson hanno sfilato delle modelle con i capelli corti e con la frangia scalata per uno stile molto rock.

Le capigliature corte e ricce regalano un look molti sbarazzino: in questo caso sono presenti delle sfilature, molto volume e un ciuffo laterale. Kiko Kostadinov ha ideato un mullet sfilato: quest'ultimo può essere portato sui capelli lisci e su quelli mossi. La chioma in questione sarà anche molto facile da acconciare e basterà utilizzare uno spray a lunga tenuta o del gel. Su questa lunga carrellata non possono mancare nemmeno le lunghezze medie e in particolare il caschetto: sulla capigliatura può essere abbinata una frangetta molto corta e glamour.

Se invece una ragazza non è molto convinta nel realizzare la frangia può sempre utilizzare una bangs a clip e giocare con la fantasia. I capelli medi e ricci devono risultare sempre molto vaporosi e soffici.

Altre proposte

La riga centrale è perfetta per completare l'hairstyle; invece per sperimentare un nuovo look si può optare per il ciuffo leggermente mosso. Per quanto riguarda la tonalità è ideale il rosa. La frangia sulle chiome lunghe e lisce deve essere sfoltita e sfiorare le sopracciglia: look proposto da Mischka. Sulle passerelle di Chanel sono state viste capigliature lunghe, scalate e con l'immancabile riga centrale. Con questo tipo di hairstyle si può optare anche per l'effetto wet e inoltre Balmain ha pensato di strutturare i baby hair per un look molto sbarazzino.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si deve scegliere con molta attenzione anche una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il rich auburn sfoggiato anche da Kendall Jenner. Si tratta di un castano dorato dove sono presenti delle sfumature tra il rame e l'ambra: la nuance risulta molto brillante ed è perfetta per illuminare nel migliore dei modi il volto e la chioma. La nuance di Kendall è stata ideata dal colorista Cassondra Kaeding. Ultimamente anche la popstar Billie Eilish ha abbandonato i suoi capelli bicolore e ha optato per il rich auburn. Va ricordato che la tinta è anche molto facile da mantenere e non ha bisogno di continui ritocchi. Finalmente è arrivato il momento di portare un nuovo taglio di capelli per l'imminente inverno 2020.