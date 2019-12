Compie tre anni il Parco della Salute, situato al Foro Italico Umberto ai di Palermo nei pressi del Nautoscopio, e, in occasione del suo terzo compleanno, ha deciso di fare un regalo alla città ed in particolare, alle mamme e ai propri bimbi: nasce il nuovo "Baby Pit-Stop". In occasione dell'anniversario del Parco, sono stati anche piantati tre nuovi alberi affidati da singoli donatori.

Presenti, tra gli altri, il presidente dell'Associazione "Vivi Sano Onlus" Daniele Giliberti, Patrizia Vaccaro di UniCredit, Stefano Saitta del Comitato Italiano Paralimpico, Giovanni Lombardo di "Regalami un sorriso" e Giulia La Marca, referente della Fondazione Pizzo-Morello.

Nasce un nuovo sostegno alla maternità e al benessere dei bimbi in città

È stato, infatti, inaugurato oggi pomeriggio all'interno del Parco, alla presenza del presidente dell'Associazione "Vivi Sano Onlus", Daniele Giliberti, e a tutti i partner dell'iniziativa, il nuovo punto dedicato al sostegno della maternità denominato "Baby Pit•Stop".

"I sostenitori di questa bella iniziativa sono tanti - ha detto Daniele Giliberti - e per noi questo è molto importante perché sottolinea quanto il sostegno delle persone faccia raggiungere questi begli obiettivi.

Lo spazio, situato all'interno di una piccola struttura lignea resa accogliente e dotata di tutto il necessario per le mamme che desiderano allattare i propri bimbi in tutta tranquillità e sicurezza, potrà essere utilizzato liberamente da chi vorrà usufruirne.

La stessa struttura, sarà anche punto di partenza di un percorso dedicato e riservato all'educazione ambientale recentemente potenziato con alcuni materiali di origine naturale e la con l'installazione di nuove specie alofite mediterranee che, piantate lungo tutto il corridoio, creano un affascinante scenario che conduce al mare.

Il corridoio, verrà utilizzato dagli educatori dell'Associazione "Vivi Sano Onlus" a scopo didattico durante gli incontri che si terranno insieme agli studenti delle scolaresche.

La cultura del dono, dell'accoglienza e dell'accudimento è il fulcro del progetto realizzato in collaborazione con i partner che hanno aderito all'iniziativa quali UniCredit, che ha contribuito attraverso le risorse raccolte attraverso la Carta Etica.

"Questo luogo suggestivo è un'oasi di natura e di pace nel centro della città - ha detto Patrizia Vaccaro di UniCredit - e per le mamme ed i bimbi si rivela un posto davvero rilassante. Non potevamo non contribuire a questa iniziativa - ha concluso - perché vogliamo essere attori del miglioramento del territorio attraverso Carta Etica, una carta di credito speciale, che per ogni acquisto effettuato dai titolari, il 2×1000 delle commissioni, viene destinato ad un fondo che finanzia esclusivamente progetti solidali".

Hanno, inoltre, partecipato all'iniziativa: l’azienda "Fortezzza" ed alcuni enti inseriti nel terzo settore molto attivi sul territorio: la Fondazione Pizzo Morello, rappresentata da Giulia La Marca, l’Associazione di Volontariato "Regalami un sorriso", l’Unicef presente con una sezione provinciale e forte sostenitrice della nascita di nuovi punti per l'allattamento, e la Livia Onlus.

Quest'ultima, associazione senza scopo di lucro, è stata creata da Angelo e Roberta Morello per ricordare Livia, scomparsa prematuramente 10 anni fa, alla giovanissima età di 18 anni a causa di una rara e sconosciuta forma di cardiopatia che, purtroppo, non era stata diagnosticata.

Proprio a Livia è stato intitolato il Parco della Salute che, in sua memoria, ha spento la sua terza candelina.