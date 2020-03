Nella primavera 2020 sarà di tendenza il clavicut. Questo taglio di capelli ha conquistato anche molte celebrità. L'hairstyle in questione sarà molto facile da portare e anche da acconciare.

Tendenze, il taglio di capelli

Il taglio di capelli protagonista dei prossimi mesi sarà il clavicut: la lunghezza di questa chioma arriva alle clavicole e sono presenti alcune scalature. Per quanto riguarda lo styling si può optare per delle onde molto morbide e soffici. Con questo taglio di capelli si possono realizzare molto facilmente la coda di cavallo o una treccia.

Il clavicut è sfoggiato anche da Kate Middleton: in questo caso la frangia lunga diventa un bel ciuffo. Anche Lea Seydoux alla sfilata parigina di Louis Vuitton portava l'hairstyle in questione: l'attrice aveva scelto la versione wavy e morbida che le regalava un look molto semplice. Sarà sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia per trovare la soluzione più adatta.

Nuovi colori

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche molte nuove tonalità: tutte le proposte arrivano direttamente dal social Instagram.

Le nuance saranno perfette sulle chiome corte, medie o lunghe e così in questo modo tutte le donne verranno accontentate. Le basi grigio e biondo freddo saranno ideali per ottenere delle sfumature perlescenti Opal Hair. Gli Iced Mocha Hair potranno essere sfoggiati fino all'estate 2020 senza nessun problema. Per ottenere sui capelli queste sfumature si dovranno realizzare gli highlights biondi: quest'ultimi regaleranno un effetto volumizzante e illuminante.

Altre proposte

Per quanto riguarda le tonalità rosse si dovrà optare per il Metallic Peach: si tratta di una nuance a metà tra lo strawberry blond e il copper red. Il colore può essere realizzato sulle capigliature fulve o bionde. Per ravvivare una chioma a volte basta scegliere delle mèches pop: quindi via libera con l'arancione, il blu e il rosa. I Granny Hair saranno perfetti per le donne di tutte le età e regaleranno delle meravigliose sfumature molto originali.

Se una ragazza non potrà fare a meno dei riflessi beige o dorati la soluzione ideale sarà il Solft Platinum. I Charcoal Hair saranno in grado di creare delle meravigliose sfumature ai capelli corvini. I Rose Brown Hair saranno perfetti per ottenere molta luminosità sulla capigliatura e al volto. Tutte queste nuance avranno bisogno anche di molte cure: quindi si dovranno utilizzare lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati e una maschera nutriente. Con quest'ultima la capigliatura sarà sempre bene idratata. Finalmente è arrivato il momento ideale per portare un nuovo taglio di capelli. Una ragazza in questo modo accoglierà nel migliore dei modi l'imminente primavera 2020.