I tagli di capelli corti saranno i protagonisti della primavera 2020. Queste chiome saranno sempre molto facili da gestire e adatte alle donne di ogni età. Inoltre regaleranno anche un look fresco e sbarazzino.

Tendenze, tagli di capelli corti

I tagli di capelli corti non mancheranno nemmeno nella stagione primaverile. Con l'arrivo delle belle giornate molte donne decidono di tagliare la capigliatura e rinnovare il proprio hairstyle. Tutto questo per combattere le temperature roventi e l'umidità.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il pixie cut: si tratta di una chioma scalata, leggermente spettinata e molto amata anche dalle star. Tra i tagli di capelli corti non mancherà nemmeno quello à la garçonne: questo sarà perfetto per una ragazza che non ha mai paura di osare. Il mullet sarà ideale sui capelli di lunghezza media ma potrà essere tranquillamente realizzato anche sulle capigliature più corte. Sul mullet si potrà realizzare anche una bella frangetta. Invece per avere uno stile retrò si può optare per un caschetto cortissimo e con la riga in mezzo.

Il bowl cut o meglio conosciuto come taglio a scodella è sfoggiato anche da Charlize Theron e Natalie Portman. Su l'hairstyle in questione si può creare un maxi ciuffo laterale o una frangia piena e bombata. Va ricordato che sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia per un risultato sempre impeccabile.

Acconciature

Per avere un look originale sui capelli corti e lunghi si potranno applicare dei nastri colorati.

Queste pettinature particolari sono state viste alle sfilate parigine di Alexander McQueen. A regalare un'anticipazione delle nuove mode è come sempre Kaia Gerber che a seconda delle varie occasioni il suo caschetto si arricchisce sempre di sfumature tutte nuove. Ad esempio durante la sfilata di Chloé portava delle onde molto morbide; invece alla sfilata di Alexander McQueen sui suoi capelli corti sfoggiava dei nastri rossi.

Invece MaxMara ha pensato di decorare le trecce con dei nastri in raso. Quest'ultimo può essere utilizzato anche come cerchietto per uno stile molto glamour.

Consigli

Durante la sfilata le modelle di McQueen portavano i capelli tutti tirati indietro: questa proposta è perfetta sulle chiome corte e anche su quelle XL. Invece su una capigliatura difficile da gestire si può realizzare una coda bassa, destrutturata e con un intreccio di nastri rossi. Per tenere a bada le varie ciocche si dovrà creare l'effetto bagnato. Alexander McQueen ha pensato di fare tanti giri di nastro sulle capigliature delle sue modelle: in questo modo risultava un effetto colorblok molto originale.

Questo è il momento più indicato per scegliere e realizzare dei tagli di capelli corti.