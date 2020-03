I tagli corti scalati saranno di tendenza nell'ormai imminente primavera 2020. Questo tipo di chiome risulteranno sempre molto comode da sfoggiare e regaleranno uno stile molto glamour e sbarazzino.

Moda, i tagli corti scalati

I tagli corti scalati sono perfetti per una ragazza con il volto regolare e la statura minuta. L'hairstyle del momento è sicuramente il bob: la lunghezza di quest'ultimo arriverà alle orecchie. Questa chioma risulta essere molto versatile ed elegante; inoltre si adatta perfettamente a ogni tipologia di capello.

Tra i tagli sarà molto amato da tutte le donne anche il pixie cut. Su un viso tondo si può optare per il pixie con il ciuffo; invece su dei lineamenti marcati o un volto allungato si possono realizzare dei maxi ciuffi o delle frangette sfilate.

Anche per i capelli ricci sono perfetti dei tagli corti scalati: questi metteranno in evidenza il movimento naturale della capigliatura. La scalatura sarà un'ottima scelta per regalare movenza alla chioma. Questa soluzione non sarà indicata su una chioma troppo sottile.

Va ricordato che la scalatura andrà scelta in base ai lineamenti, al taglio e alla texture del capello.

Acconciature

Alla Paris Fashion Week, Chanel ha fatto sfilare le modelle con delle pettinature molto originali e più precisamente dei semi raccolti. L'acconciatura in questione risulta molto soft ed è una valida alternativa alla solita coda di cavallo. Il semi raccolto può essere realizzato sui capelli medi o lunghi senza nessun problema; inoltre regala uno stile molto chic ed è ideale per le prossime giornate primaverili.

Questo tipo di chioma è stata creata dalle mani molto esperte dello stylist Sam McKnight. Lui stesso ha postato le foto sul suo profilo Instagram di questa nuova creazione: un semi raccolto molto voluminoso e impreziosito da una clip a fiocco oversize.

Tutti i consigli per la realizzazione

Il semi raccolto si presta molto bene sia sulle chiome ricce che su quelle lisce. Creare questa proposta sarà davvero molto facile.

Per prima cosa si dovrà dare un po' di volume alla capigliatura con un prodotto texturizzante: a questo punto si dovranno raccogliere indietro tutte le ciocche di capelli. Il tutto andrà fissato con un elastico, un fiocco molto grande o una clip gioiello. Quest'ultima regalerà un look molto glamour all'acconciatura. Anche se non c'è stata molta precisione nel portare indietro la capigliatura, ciò non ha nessuna importanza perché anche un raccolto morbido è sempre di tendenza.

Finalmente pare essere quindi arrivato il momento più adatto per rinnovare il proprio look e sfoggiare dei tagli corti scalati.