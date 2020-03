I tagli di capelli corti saranno di tendenza anche nella primavera 2020. In particolare sarà amato da molte donne il pixie cut. Questa chioma sarà semplice da portare e inoltre si adatterà perfettamente a ogni tipo di lineamento.

Moda, tagli di capelli corti

Il pixie cut è sfoggiato anche da molte celebrità. In passato l'attrice Audrey Hepburn portava un taglio corto ed elegante. Anche Madonna negli anni '80 aveva ceduto al pixie cut: la cantante sfoggiava un taglio di capelli corti con l'immancabile frangia.

Negli anni '90 aveva optato per la capigliatura in questione anche Winona Ryder. Un'altra attrice che lanciava delle nuove tendenze in quegli anni era senza dubbio Kate Moss: quest'ultima aveva realizzato un pixie con la frangetta e le ciocche ribelli le portava dietro alle orecchie.

La chioma di Halle Berry era invece quasi rasata sui lati e risultava leggermente più lunga in alto. Mentre Victoria Beckham portava questa capigliatura in diverse versioni: con il ciuffo laterale, con la frangia e con i colpi di sole.

Emma Watson appena finito di girare il film Harry Potter aveva pensato di realizzare un taglio corto, liscio e con la riga di lato. Ultimamente Charlize Theron ha sfoggiato un pixie molto corto: per quanto riguarda la tonalità l'attrice ha optato per il biondo con la ricrescita bene in vista.

Altri pixie cut

L'attrice Jennifer Lawrence ha creato una chioma corta, super spettinata e con un bel ciuffo lungo.

Anche per Jennifer i capelli risultano biondi e con le radici scure. Nel 2013 Miley Cyrus portava una capigliatura biondo platino, con la frangetta e con la rasatura laterale.

Sull'undercut di Scarlett Johansson sono presenti dei riflessi dorati molto glamour. Invece Cara Delevigne sfoggia dei capelli corti con la frangia di colore castano naturale. In questo caso si possono applicare anche dei cerchietti o delle fasce.

Kristen Stewart ha illuminato i suoi capelli con dei colpi di sole. Mentre Zoe Kraviz ha tagliato i suoi lunghi capelli e ha realizzato un pixie lucido e molto glamour.

Anche Rihanna nel 2012 aveva scelto la capigliatura in questione e con la frangia cortissima. Sui capelli di Emilia Clarke sono presenti molte sfilature e diverse sfumature di biondo.

Tutti questi tagli di capelli corti saranno i più copiati della stagione primaverile.

Il look di Elisabetta Canalis

Ultimamente la bella Elisabetta Canalis ha partecipato alla Milano Fashion Week e in questa occasione ha sfoggiato la sua nuova chioma.

La lunghezza della capigliatura della Canalis arriva alle spalle e sono presenti anche alcune sfilature, inoltre ha realizzato anche un ciuffo laterale.

Elisabetta ha abbandonato il castano che portava già da un po' di tempo e ha optato per il biondo. Sulla capigliatura sono presenti anche alcune sfumature leggermente più chiare. Per quanto riguarda lo styling l'ex velina ha creato una piega ondulata e leggermente spettinata. La chioma le regala un look molto fresco e sbarazzino. Il taglio è stato realizzato nel salone di Lorri Goddard. In questo caso la Canalis ha rinnovato completamente il suo hairstyle visto che fino a poche settimane fa portava un long bob scuro.

Insomma, il momento più indicato per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli corti pare essere finalmente arrivato.