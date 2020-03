Anche in questo periodo nel quale la maggior parte delle persone sono costrette a restare dentro casa, sarà possibile per molte donne realizzare delle splendide acconciature. Alcune di essere saranno molto facili e veloci da creare anche da sole. In questo modo ogni donna sarà molto glamour anche nella propria casa.

Look, le acconciature

Tra le acconciature che molte vorranno copiare c'è senza la coda bassa. Per fermare la pettinatura si può optare per un fiocco o per degli elastici gioiello applicati in diverse altezze.

L'hairstyle in questione è sfoggiato anche da Olivia Palermo. Invece per rendere molto originale una chioma si possono utilizzare dei fermagli, clips o forcine e queste dovranno essere tutte griffate. Tra queste acconciature non può mancare nemmeno la coda alta: questa può essere chiusa da una semplice ciocca arrotolata su se stessa, per avere un look molto raffinato. Poppy Delevigne ha pensato di annodare la coda alta con un semplice elastico.

Meghan Markle ha invece optato per un bun spettinato e molto glamour.

Tutte queste proposte possono essere realizzate al mattino in pochissimi minuti, per avere poi un look sempre molto ordinato tutto il giorno.

Schiarire i capelli

Per rinnovare il proprio look si possono schiarire i capelli in modo naturale. Tutto questo costerà pochissimo perché molti ingredienti saranno già nella credenza della cucina e con risultati visibili dopo appena qualche applicazione. Va ricordato che l'effetto finale non sarà mai come quello dal parrucchiere, però utilizzando questi prodotti la capigliatura risulterà molto nutrita.

Il metodo più utilizzato per schiarire la chioma è la camomilla. Basterà un litro d'acqua e quattro bustine di camomilla: lasciare quest'ultime in infusione per circa 30 minuti e versare il tutto in un contenitore spray. Successivamente si dovranno lavare i capelli e spruzzare l'infuso su tutta la capigliatura. Poi occorre aspettare alcuni minuti e asciugare con il phon. Durante queste giornate si potrà asciugare la chioma naturalmente, stando sedute tranquillamente in terrazzo, anche perché anche il sole farà da schiarente.

Esistono inoltre moltissimi shampoo alla camomilla e ugualmente efficaci.

Anche il limone schiarisce la capigliatura in modo molto naturale e in particolare sui capelli biondi. Però il limone è anche molto acido e potrebbe seccare la cute e la chioma. Quindi i vari impacchi sarà meglio utilizzarli 2-3 volte al mese. Per realizzare il tutto occorre spremere il succo di limone e diluirlo con l'acqua, poi spruzzare il composto sulla capigliatura e lasciare in posa alcuni minuti e risciacquare.

Altre proposte

Può essere utilizzata anche la birra e in questo caso andrà versata sulla chioma e quest'ultima andrà asciugata naturalmente.

Invece il miele andrà abbinato alla cannella in polvere e all'olio d'oliva: lasciare in posa per alcuni minuti e poi risciacquare con abbondante acqua. L'aceto di mele contiene anche proprietà antiinfiammatorie e antibatteriche. Per utilizzarlo sui capelli basterà versare su un flaconcino le stesse dosi di acqua e di aceto di mele. L'hennè sarà un po' più complesso da preparare. Per prima cosa mescolare la polvere di henné, un po' di birra, della camomilla e dello yogurt. Successivamente applicare questa maschera e avvolgere la testa con della pellicola trasparente. Lasciare in posa alcune ore e lavare la capigliatura.

Insomma, anche in questo periodo particolare si potranno realizzare molte nuove acconciature e provare anche a schiarire i capelli in modo naturale.