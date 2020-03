Tagliare la frangia sarà sempre molto facile e in particolare in questo periodo di quarantena. Tutto questo seguendo delle precise regole e il look di una donna sarà irresistibile anche a casa.

Look, tagliare la frangia

Tagliare la frangia da sole è il primo pensiero di molte donne in questo periodo. Molte ragazze non amano vedere la lunghezza della frangetta che supera le sopracciglia. Però i vari saloni sono chiusi e quindi si dovranno seguire dei consigli dagli esperti per evitare errori. Tagliare la frangia può essere anche un'arte perché si possono creare degli hairstyle molto originali.

Per fare tutto questo servirà una buona forbice, una mano molto ferma e tanta pazienza. La prima volta la frangetta potrebbe non venire perfetta: però la vedranno solamente le amiche e i genitori nelle videochiamate. Per prima cosa serviranno delle forbici adatte e in particolare queste dovranno avere la punta più appuntita. Però senza ordinarle online si potranno utilizzare quelle per i tessuti che risulteranno molto più affilate. Per iniziare i capelli dovranno essere asciutti. Va ricordato che i capelli bagnati hanno la tendenza ad essere molto più lunghi.

A questo punto spazzolare la capigliatura con un pettine a denti normali.

Tagliare con attenzione

Per tagliare la frangia a tendina, sfrangiata o corta si dovrà iniziare con delle piccole sezioni: in questo modo si potrà sempre correggere in seguito. Inoltre sarà sempre meglio accorciare poco e successivamente aggiustare la lunghezza per una frangia molto più corta. La frangia andrà realizzata utilizzando le forbici in modo da formare un angolo e cercando di creare un bordo molto morbido.

L'importante sarà anche seguire la forma della frangia cresciuta per avere un punto di riferimento. Questi sono tutti i trucchi principali per ottenere un ottimo lavoro. Adesso basta solamente un po' di coraggio e la forbice giusta per incominciare a tagliare la chioma.

Scegliere il colore dei capelli

Dopo avere realizzato un nuovo taglio e nutrito perfettamente la chioma si può scegliere anche una nuova tonalità.

Per prima cosa si deve optare per una nuance riflessata: questa dovrà essere in armonia con il colore della pelle e degli occhi. Si tratta di maschere che regalano dei riflessi solamente per pochi lavaggi e che non coprono i vari capelli bianchi. Invece per cambiare radicalmente tonalità sarà perfetta la classica tinta. Per una chioma naturale si dovrà scegliere una sfumatura più scura per avere un risultato visibile. Invece su dei capelli tinti sarà meglio optare per un colore scuro e non più chiaro: altrimenti sulla ricrescita la nuance risulterà più chiara e sulle lunghezze più scura. In questo caso il risultato finale sarà inguardabile.

Questo è il momento più indicato per tagliare la frangia direttamente a casa.