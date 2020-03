Arriva la primavera e cambiano anche i tagli di capelli, che si trasformano in vista della bella stagione guardando al passato. I primi trend li abbiamo visti sulle passerelle delle Fashion Week, dove appare chiaro che ad andare di Moda saranno i tagli medi in tutte le salse, con chiare rivisitazioni anni '70 e abbinati a look con colori chiari. Anche i colori dei capelli virano verso il biondo sfumato, ma per le ragazze che amano stupire gli esperti promettono capigliature dalle tinte corallo o addirittura blu.

Dalle righe in mezzo disciplinate ai lob naturali

La stagione primavera estate 2020 ci riporta ad uno stile naturale in cui la parola d’ordine sarà osare con tagli capelli rigorosi e acconciature disciplinate. Tornano di nuovo i caschetti ordinati con la riga in mezzo dritta o la frangia a tendina da abbellire con colori chiari e avvolgenti. La scalatura sarà ancora un must, soprattutto sui tagli capelli medi, da arricchire con un trucco perlato e una nuance sfumata. Le donne che amano cambiare taglio di capelli possono sperimentare vari tipi a cui ispirarsi, anche se il trend sembra confermare due stili in particolare: il caschetto con riga o frangia a tendina e il lob leggermente mosso e naturale.

I capelli a caschetto ritrovano una loro identità con una leggera scalatura sui lati, riga ordinata e il resto della capigliatura leggermente ondulata. Come colore predominante torna a far sognare il biondo caramello o il biondo naturale sfumato con uno shatush. Per le donne che non vogliono rinunciare ai capelli neri anche durante la primavera, le passerelle mostrano deliziose acconciature con frangetta corta e lunghezza alle spalle oppure un delicato colore castano da abbinare ad un lob medio pettinato dietro le orecchie.

La nuova stagione è fatta anche per ama osare: in questo caso sembra essere tornato di moda il taglio con scalatura netta e frangetta netta, magari da abbinare ad un paio di occhiali da sole a rombo. Irrinunciabili anche il caschetto blu o corallo e il lob mosso al naturale che si abbina ad un outfit rigoroso e total black.

Il taglio capelli di Charlotte Casiraghi

Bellissimo e da imitare il taglio di capelli della principessa Charlotte Casiraghi visto durante la sfilata A/I 2020/21 di Saint Laurent a Parigi.

Si tratta di un lob leggermente allungato e molto vintage portato con una frangia tipicamente anni ‘70. Il 2020, in effetti, si può davvero definire come l’anno in cui gli anni ‘70 tornano a fare capolino. La figlia di Carolina di Monaco sembra aver preso la palla al balzo per cambiare il suo look e mostrarsi con questo taglio medio che, molto probabilmente, sarà copiatissimo per tutta l’estate e diventerà un vero e proprio trend da imitare.