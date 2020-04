Il taglio corto sarà di tendenza in questa primavera 2020. La chioma in questione è sfoggiata anche da Ursula Corberò. In questa quarantena l'attrice gestisce da sola l'hairstyle e i suoi consigli sono tutti da prendere in considerazione.

Look, il taglio corto

Il taglio corto di Ursula e più precisamente il mullet può essere gestito molto facilmente anche a casa e senza l'aiuto del parrucchiere di fiducia. Per sistemare il taglio corto l'attrice ha arrotolato un ciuffo sul davanti e con le forbici ha tagliato il torchon in vari punti: in questo modo ha creato i diversi livelli che caratterizzano l'hairstyle.

Però alla fine ha dovuto smettere perché le forbici non erano professionali. Lorenzo Marchelle, l'hair stylist di Alfaparf Milano consiglia di tagliare solamente il minimo indispensabile e di concentrarsi solamente sulla frangia e sulla parte anteriore del taglio. Invece la parte posteriore è meglio lasciarla stare perché è molto difficile accorciare i capelli in questo punto. Sul pixie si potrà trasformare la frangetta in un bel ciuffo: per creare quest'ultimo basterà portare i capelli in avanti formando un semicerchio e si dovrà tagliare il ciuffo solamente dal lato dove si vuole farlo girare.

Va ricordato che la forbice andrà tenuta sempre di punta e sarà meglio procedere tagliando ciocche molto sottili. Durante questo periodo il pixie si trasformerà in un bob. In questo caso i capelli andranno divisi con la riga in mezzo e si dovranno sistemare eventuali asimmetrie presenti. Inoltre si dovranno seguire le varie scalature realizzate precedentemente dal parrucchiere, per non commettere errori irreparabili.

Per copiare il look della Corberò si dovrà asciugare la chioma naturalmente e si creerà un look stropicciato e molto sbarazzino.

Creare i capelli mossi

In questo periodo si potranno creare le beach waves utilizzando la cintura dell'accappatoio. Il video di Bri Harmon dove mostra tutta la procedura è diventato virale. Questa ragazza in poche ore ha conquistato molte donne le quali vogliono provare a rinnovare molto velocemente la capigliatura.

Bri ha avuto un idea geniale perché mai nessuno aveva pensato di creare i boccoli sulla chioma in questo modo. Quindi la piastra andrà lasciata nel cassetto ancora per un po': in questo modo i capelli non si rovineranno con calore troppo elevato.

Come realizzare le beach waves

Per creare dei meravigliosi capelli mossi servirà solamente la cintura dell'accappatoio. Questa andrà posizionata in testa come una semplice fascia: successivamente andranno create due trecce molto grosse sui lati del capo. I capelli andranno avvolti lungo la cintura in modo da creare un dutch braid e il tutto andrà fissato con un elastico.

A questo punto si potrà andare a dormire e al mattino le trecce andranno sciolte e la capigliatura mossa è subito pronta con pochissima fatica. Questo è un metodo alternativo da provare assolutamente in queste giornate a casa. Ormai è arrivato il momento di imparare ad accorciare un taglio corto da sole e inoltre si potranno creare dei meravigliosi capelli mossi, per essere perfette anche a casa.