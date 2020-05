Molti tagli di capelli saranno di tendenza nell'estate 2020. In particolare saranno presenti le chiome corte, medie e lunghe. Con questi hairstyle verranno accontentate anche le donne più esigenti.

Look, i tagli di capelli

Sui tagli di capelli si potranno realizzare anche molti tipi di styling: quindi via libera con il mosso e il liscio. Non mancherà nemmeno l'effetto wet che sarà riproposto in una versione chic e molto elegante. Gli hairstyle lunghi e scalati potranno essere abbinati a una frangia corta, lunga, laterale, asimmetrica o regolare. Per quanto riguarda i tagli corti ci sarà il carré netto e con la frangetta corta.

Non vanno dimenticati nemmeno il bob e il pixie cut: su quest'ultimo saranno presenti delle ciocche più lunghe ai lati e sul davanti e più corte nella nuca. Anche il taglio a la garçonne sarà di tendenza nella stagione estiva e sarà molto pratico da sfoggiare. Tra i tagli di capelli medi il grande protagonista sarà il long bob: in questo caso per completare il tutto sarà presente la frangia. Invece il carré lungo avrà la frangia super scalata. Sul wob sarà presente l'effetto messy e questo renderà la chioma molto più naturale. Per quanto riguarda le tonalità il grande protagonista sarà il castano proposto in tutte le sfumature: ad esempio sarà amato da molte donne il chocolate mauve. Per il rosso ci sarà il ramato, il cherry bombre e il broux.

Una nuova nuance sarà il ronze: si tratta di un mix di rosso e riflessi dorati. Il platino sarà riproposto in tonalità ancora più fredde e originali. Per una ragazza che vuole osare saranno perfetti il fucsia, il rosa gold e il rosa quarzo.

Acconciature e mascherina

Ormai la mascherina farà parte dell'outfit e oltre al make up per mettere in risalto gli occhi si potrà optare anche per delle nuove acconciature.

Juri Coppari, l'artistic director di La Biosthétique Italia ha pensato di dare tante nuove idee alle sue clienti. Su una capigliatura corta si potranno realizzare delle onde piatte. Se i capelli sono appena stati lavati si dovranno asciugare e lasciare leggermente umidi; invece se sono asciutti si dovranno inumidire con uno spruzzino.

Si dovrà applicare del gel sulla chioma e questo andrà distribuito perfettamente con l'aiuto di un pettine a denti larghi. A questo punto si dovranno iniziare a creare delle onde e successivamente andranno bloccate con dei becchi finché non saranno asciutte. Sui capelli medi si potrà optare per l'effetto wet e si dovrà applicare della mousse e i capelli andranno pettinati tutti all'indietro e asciugati con il diffusore.

Altre pettinature da copiare

Uno styling mosso e molto naturale non potrà mai mancare. In questo caso si dovrà lavare la capigliatura e si dovrà applicare una crema o una mousse: il tutto andrà asciugato con il diffusore e per completare l'hairstyle si potrà applicare un foulard.

Per un look veloce da realizzare si potranno utilizzare le mollettine. Si dovranno mettere in piega i capelli utilizzando la piastra o la spazzola e poi si dovranno applicare dei fermagli in vari punti della chioma. La frangia potrà essere la protagonista e in questo caso si potranno abbinare uno chignon morbido o una coda di cavallo alta. Oggi i saloni hanno riaperto e questo è il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli di capelli da realizzare nei prossimi giorni. Inoltre saranno proposte molte acconciature da abbinare alla mascherina.