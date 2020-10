Saranno di tendenza molti tagli di capelli in questo autunno. Tutte le proposte riusciranno ad accontentare anche le ragazze molto esigenti. Gli hairstyle regaleranno un look glamour o elegante.

Moda, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli da prendere in considerazione c'è il caschetto. La lunghezza di quest'ultimo arriva alle orecchie e la chioma può avere una forma arrotondata. Per completare il tutto è presente un ciuffo in versione maxi. L'hairstylist Toni Pellegrino ha ideato una capigliatura leggermente scalata, con una frangia grafica e lo styling bombato. Invece la lunghezza del mix relaxed arriva sotto il mento.

Questa chioma è perfetta su ogni tipo di lineamento e può essere sfoggiato dalle donne di tutte le età. L'hairstyle in questione è stato scelto anche da Jennifer Lopez che ha pensato di abbinare una tonalità biondo medio caldo. In questa carrellata di Tagli di Capelli si può optare anche per il french bob che può essere portato con una piega wavy e destrutturata. La lunghezza del french bob arriva appena sotto l'orecchio e inoltre è presente una frangia molto leggera. Per quanto riguarda lo shag si tratta di una lunghezza media e sono presenti delle scalature multistrato: quest'ultime regalano un bel movimento al tutto. Il taglio è ideale sui capelli mossi o lisci; inoltre per completare l'hairstyle si possono creare delle schiariture solamente sulle punte.

Acconciature

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo hairstyle si può optare anche per una nuova pettinatura. Nei prossimi mesi saranno di tendenza le trecce Accent Braids. Per chi non le conoscesse si tratta di trecce che possono essere portate in coppia o da sole. Questa pettinatura risulta essere molto semplice da portare e anche da realizzare.

Inoltre, le trecce possono essere abbinate a ogni tipo di lunghezza e abbellite con mollette o perline. Le treccine vanno fatte nel classico modo, intrecciando semplicemente 3 ciocche. Una micro treccia può essere creata sui capelli sciolti e questa può essere fissata con un fiocco o un elastico. Su una chioma mossa si può optare per due Accent Braids sullo stesso lato, per uno stile anni '90.

Le proposte da copiare continuano

Le trecce sono perfette anche sui capelli corti: in questo caso prima di creare la pettinatura si deve utilizzare uno spray texturizzante. Un'idea originale può essere quella di lasciare la chioma sciolta e creare due treccine ai lati del volto. Una coda di cavallo oltre a essere abbellita con delle trecce si può applicare anche una fascia o un cerchietto colorato. Una treccia laterale può essere abbinata a uno chignon ben aderente alla cute: se la capigliatura è tinta questa è una proposta ideale per mettere in risalto le varie sfumature presenti. Su un mezzo raccolto si può creare una bubble braid; poi non possono mancare due treccine su entrambi i lati e il resto dei capelli vanno lasciati sciolti.