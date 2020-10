Un taglio corto in particolare è di tendenza in questo autunno 2020, si tratta dell'hairstyle, portato anche dalla giornalista Francesca Senette. Tale chioma è perfetta per avere uno stile molto sbarazzino e originale.

Look, il taglio corto

Il taglio corto in questione può essere asciugato in pochissimo tempo. Sui lati i capelli risultano essere molto corti e aderenti. Inoltre per completare il taglio corto può essere effettuato un bel ciuffo lungo e laterale.

Per quanto riguarda la tonalità Francesca Senette ha optato per il biondo. In questo caso i capelli più corti restano del colore cenere naturale e sul resto il biondo è molto più chiaro.

Con queste nuance si crea profondità e anche un bel movimento. L'hairstyle è perfetto sui volti regolari e allungati; invece è da evitare sui visi tondi perché i lati risultano scoperti.

In particolare Francesca Senette ha mostrato la sua nuova capigliatura in uno scatto pubblicato su Instagram. Alcuni mesi fa la giornalista aveva optato anche per una chioma scalata e per la tonalità rosa bubblegum.

Acconciature per le chiome mosse

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si possono scegliere anche delle nuove acconciature. Nei prossimi mesi saranno di tendenza le pettinature per i capelli mossi .Queste possono essere sfoggiate in ogni occasione, per un look molto glamour. Sulle capigliature lunghe sono presenti delle scalature e si possono creare anche delle schiariture.

Le chiome in questione possono essere abbinate a una frangia lunga e piena. Per realizzare questa proposta basta spruzzare sulla capigliatura umida uno spray adatto. A questo punto le varie ciocche di capelli vanno avvolte in sezioni orizzontali sul ferro.

Altre pettinature da copiare

Sulle lunghezze medie scalate si può creare una frangia bombata o un ciuffo.

Queste acconciature risultano essere molto versatili e possono essere valorizzate da varie colorazioni o arricchite da molti tipi di accessori.

In questa lunga carrellata non possono mancare le pettinature vintage. Quindi via libera con i boccoli che ricordano gli anni '50 e '70 o le onde in perfetto stile anni '20.

Inoltre per avere un look femminile e originale si possono utilizzare delle fasce a tinta unita o a stampa colorata. Prima di qualunque scelta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere. In questo modo lui troverà sempre l'hairstyle più indicato in base alla tipologia dei capelli e del volto. Seguendo tali consigli, il look di ogni donna sarà sempre perfetto e per questo motivo sarà invidiata da molte amiche o colleghe di lavoro.

Insomma, questo pare essere il momento più indicato per realizzare un nuovo taglio corto e per creare delle acconciature per i capelli mossi.