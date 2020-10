Il taglio medio sarà di tendenza nell'inverno. In particolare sarà richiesto da molte donne lo shag portato da Camila Cabello. Questa chioma ricorderà molto lo stile degli anni '70.

Moda, il taglio medio

Il taglio medio di Camila Cabello sarà il vero protagonista della stagione invernale. La lunghezza dello shag arriva leggermente sotto le spalle: in questo modo si possono creare delle code, chignon o trecce. Sul taglio medio in questione sono presenti anche delle scalature, per realizzare un look spettinato e glamour. Lo shag può essere abbinato a dei capelli lisci o mossi senza nessun problema.

Va ricordato che sulle capigliature fini le varie scalature regalano molto volume e movimento; invece su quelle ricce e mosse si possono creare delle sfilature sui lati. Per completare il tutto è presente una frangia piena. Quest'ultima può essere sempre personalizzata in base ai lineamenti del volto e si può optare frangia corta o a tendina. Quindi per fare la scelta giusta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. L'hairstyle risulta essere molto pratico da mettere in piega e bastano solamente uno spray texturizzante, una spazzola e il phon. Lo shag è davvero un'ottima alternativa al caschetto classico e quindi è da prendere in considerazione. Alcuni mesi fa la cantante sfoggiava una chioma molto lunga e con la frangia a tendina: con questo nuovo hairstyle ha rinnovato perfettamente il suo look.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza la nuance sfoggiata da Elisabetta Canalis. Più precisamente la showgirl ha optato per un bel biondo dorato nel quale ha creato delle luminose ciocche di color miele. Il risultato finale è un biondo caldo che le regala uno stile molto fresco.

Questo nuovo look è stato creato ovviamente dal suo parrucchiere. Per mantenere sempre il colore come appena fatto si devono utilizzare regolarmente dei prodotti adatti. Quindi lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati non devono mai mancare.

Consigli

Sulla capigliatura di Elisabetta è presente la perfetta combinazione tra le tradizionali mèches e il color contouring.

Con la riga in mezzo la nuance illumina nel migliore dei modi i contorni del volto. Le tecniche utilizzate sulla chioma della Canalis possono essere riprodotte anche con tonalità molto meno impegnative del biondo. Ad esempio si può optare per tutte le colorazioni tono su tono, come sabbia o tabacco abbinate su una base castana. Questo potrebbe essere il momento più giusto per scegliere un nuovo taglio medio.