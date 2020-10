Il taglio capelli che sarà più gettonato nell'autunno 2020 sarà senza nessun dubbio il caschetto. Quest'ultimo è sfoggiato da Lily James. Questa chioma regalerà un look molto elegante e glamour al tempo stesso.

Look, il taglio capelli

Il taglio capelli di Lily James sarà il vero protagonista dei prossimi mesi. La lunghezza del caschetto arriva leggermente sopra il mento. Per completare il taglio capelli è presente una riga laterale e un ciuffo frontale scalato. Quest'ultimo è ideale per creare volume alle radici e regalare anche un bel movimento a tutta la chioma. Per quanto riguarda lo styling Lily ha creato una piega leggermente mossa.

Il caschetto è molto facile da gestire e inoltre può essere scelto da tutte le donne. Inoltre il taglio in questione può essere portato sia liscio che mosso. L'attrice sul suo caschetto ha optato per il biondo burro: si tratta di un mix di nuance calde e fredde che rendono la tonalità molto originale. Questo colore è perfetto per addolcire e incorniciare perfettamente il volto. Il colore Butter Blonde può essere scelto sia da una base chiara e anche da una più scura. Per mantenere la tonalità sempre brillante è fondamentale utilizzare regolarmente uno shampoo viola e una volta alla settimana è meglio applicare una maschera per i capelli.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può anche optare per delle nuove tonalità.

Di tendenza nei prossimi mesi ci saranno i colori biondi da scegliere in molte sfumature. Le varie proposte arrivano dai saloni più famosi. Il biondo caldo può essere abbinato a una lunghezza media con la frangia. Per quanto riguarda lo styling sulla la chioma si possono realizzare delle onde che creano un bel contrasto con la frangia liscia.

Look ideato da Italian Style Framesi. Il biondo platino è perfetto su una capigliatura corta, scalata e sfilata. Proposta creata dai saloni GoCoppola. Invece Mitù ha optato per un taglio lungo scalato: in questo caso sono presenti delle nuance calde che sfumano in un biondo più chiaro. Framesi ha puntato per una chioma asimmetrica dove sono presenti sfumature castano chiaro, biondo miele e altre nuance più fredde.

Ash per Wella ha creato una capigliatura corta con radici scure. Inoltre sul resto delle lunghezze di colore biondo sono presenti delle venature di biondo leggermente più scuro. Su un biondo scuro si può utilizzare la tecnica del balayage intorno al volto. Coppola ha creato un taglio lungo con un mélange di biondo e ramato. Su una chioma media scalata e con frangia piena si può abbinare il biondo cenere.

Altre nuance da copiare

Un taglio corto mosso è perfetto nella tonalità castano profondo e sono presenti delle ciocche di colore viola intenso. Ash per Wella su un un castano naturale ha creato delle sfumature chiare sulle punte. Wella ha creato un rosso molto carico e brillante. Questa nuance è stata abbinata a una capigliatura morbida, spettinata e con la riga centrale.

Inoltre sono presenti delle scalature intorno al volto. Saint Algue ha proposto un colore ramato e per completare il tutto è stata creata una treccia molto glamour. Su un bowl cut di tonalità castana si possono realizzare delle venature ramate. Anche su un taglio lungo scalato e di nuance castano cioccolato si possono creare delle sfumature mogano e rosso scuro. Un caschetto corto sfilato può essere impreziosito da colpi di luce mogano intenso. Un pixie cut di colore rosso regala un look molto glamour. Questo è il momento giusto per scegliere un nuovo taglio capelli. Inoltre si può optare per tante nuove tonalità di tendenza.