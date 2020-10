I tagli capelli con frangia saranno di tendenza in questo autunno-inverno 2020-2021. Tutte queste proposte potranno essere sfoggiate in ogni occasione. Inoltre le varie chiome potranno essere abbinate a ogni tipo di outfit.

Moda, i tagli capelli con frangia

I tagli capelli con frangia sono perfetti per mettere in risalto gli occhi e per renderli molto più magnetici. La frangia può essere portata in molte versioni. Anche molte celebrità hanno optato per dei tagli capelli con frangia. Ad esempio Jennifer Lopez ultimamente ha optato per una frangia lunga e sfilata. Quest'ultima può essere abbinata ai capelli sciolti e wavy o a dei bun.

Invece per ricordare gli anni '60 e '70 si può optare per gli hairstyle di Jane Birkin e Brigitte Bardot. Una mini frangetta molto sbarazzina era portata da Audrey Tautou che interpretava Amélie in un famoso film. La top model Heidi Klum ha realizzato una frangia piena e pari; Taylor Swift porta una chioma scompigliata e sbarazzina. Le frange da scegliere sono asimmetriche, destrutturate, leggere e messy; sono da evitare quelle geometriche, piene e pesanti.

Consigli da seguire

Questo dettaglio è perfetto per mettere in risalto un particolare del viso o può nascondere anche dei piccoli difetti. Ad esempio va evitata la frangetta su un volto tondo perché può mettere in evidenza troppo la forma.

Il dettaglio in questione va messo in piega utilizzando dei prodotti adatti. Durante l'asciugatura si possono spostare i capelli della frangia prima da una parte e poi dall'altra: in questo modo si creerà un liscio naturale. In borsa è sempre meglio tenere uno shampoo secco che può essere utile durante la giornata per rinfrescare la frangetta.

Seguendo questi semplici consigli tutto è molto più facile.

Nuovi colori

Dopo avere optato per un nuovo taglio si può scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il balayage rosso sfoggiato da Ashley Benson. In particolare l'attrice ha realizzato il colore pumpkin spice: quest'ultimo ricorda le sfumature della cannella e delle zucche.

La nuance pumpkin spice portata da Ashley è un mix di un balayage sui capelli biondi, sfumature fragola e qualche tono di arancione. Il risultato finale è davvero molto brillante e particolare. Per realizzare questa tonalità è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia. Ad esempio Ashley Benson è partita da una base già bionda che poi ha pensato di trasformare in un bel strawberry blonde. Il balayage può essere utilizzato anche sulle chiome castane; invece sui capelli rossi regala movimento e dimensionalità al tutto. Con questa tecnica il colore va applicato da metà lunghezza in giù ed è perfetto per rinnovare una chioma spenta. Questo è il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli capelli con frangia. Inoltre si potrà optare per l'originale balayage rosso.