Sono gettonati molti tagli di capelli e acconciature in questo inverno 2021. In particolare si possono copiare tutti gli hairstyle sfoggiati da Jennifer Lopez. La cantante rinnova spesso il suo look e di conseguenza lancia sempre delle nuove tendenze.

Look, i tagli di capelli

I tagli di capelli e le pettinature di Jennifer Lopez sono perfette per ogni occasione. In passato J.Lo aveva sfoggiato dei capelli lunghi e mossi, per uno stile molto glamour. Sull'immagine di presentazione della linea beauty, la cantante appare con la chioma bagnata e pettinata tutta all'indietro. Tra i Tagli di Capelli non va dimenticato l'hairlook simbolo del 2020 e si tratta del famoso caschetto.

Questa capigliatura è di colore biondo e si raffredda sulle lunghezze, per uno stile molto glamour. Ultimamente Jennifer Lopez ha illuminato il red carpet con un bel raccolto con delle trecce: questo look ricorda molto le divinità greche. Invece nel tempo libero la cantante raccoglie i suoi capelli con molta semplicità e ad esempio ha creato uno chignon arrotolato su se stesso.

Gli hairstyle da copiare continuano

Nell'ultimo periodo la sua tonalità dei capelli risulta essere molto sofisticata e morbida. Sulla base castana sono stati realizzati dei colpi di sole tono su tono di colore biondo, per un risultato finale molto naturale. Ai lati del volto sono presenti anche delle schiariture: quest'ultime sono perfette per incorniciare il viso.

Con queste schiariture Jennifer porta i capelli sciolti o raccolti e con i ciuffi frontali liberi. J.Lo ha optato anche per una chioma mossa, voluminosa e scalata leggermente nella parte frontale. La cantante ha anche creato un piccolo chignon da sfoggiare nel tempo libero; invece sul red carpet la cantante ha esibito dei capelli ricci con un raccolto morbido ed elegante.

Per avere uno stile vintage, Jennifer ha creato un torchon effetto scultura e sulla fronte è presente una ciocca molto piccola, lavorata con della pasta modellante. In questa lunga carrellata non può mancare la chioma sciolta con delle onde molto morbide. J.Lo ha raccolto anche la capigliatura nella parte alta del capo e ha creato una specie di frangia.

Questa pettinatura è davvero molto particolare. Per ricordare gli anni '60 la Lopez ha realizzato un maxi bun e la chioma risulta essere di colore castano scuro.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo taglio o pettinatura si può anche optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà gettonata la capigliatura di colore biondo portata da Melania Trump. Melania si sta già preparando alla vita da single, visto le insistenti voci di un suo imminente divorzio da Donald Trump. Sulla chioma di Melania Trump sono presenti dei piccoli innesti di luce che schiariscono tutta la lunghezza: questa soluzione è indicata per una donna con qualche capello bianco, perché in mezzo al biondo si camufferebbe.

La tonalità in questione è ideale sui volti ovali e regolari; invece va evitata sui visi larghi o sulle mandibole importanti. Questo è veramente il momento giusto per copiare i tagli di capelli e le acconciature portate dalla bella Jennifer Lopez. Inoltre si può optare per la tonalità bionda di Melania Trump.