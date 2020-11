Molti tagli di capelli saranno di tendenza nell'autunno-inverno 2020-2021. Tutti questi hairstyle potranno essere acconciati molto facilmente anche a casa. Le varie chiome sono state create nei saloni più famosi del momento.

Moda, i tagli di capelli

Tra i Tagli di Capelli si può optare per un caschetto mosso: la lunghezza di quest'ultimo arriva alle spalle. Per completare il tutto è presente una bella frangia. Inoltre per quanto riguarda lo styling sulla chioma è presente un movimento molto naturale e la texture risulta imperfetta e corposa. Questo hairstyle è stato realizzato da Tom Connell. Su molti tagli di capelli si possono creare delle scalature: quest'ultime sono perfette per alleggerire le punte e concentrare il volume sulle radici.

Invece Renya Xydis di Global Creative Artist di Wella ha ideato una chioma corta, con la riga laterale e con delle onde molto leggere sulle punte. Il risultato finale ricorda molto lo stile retro. Il taglio genderless assomiglia molto al pixie cut e ha perimetri puliti e linee composte. La capigliatura in questione regala un look sofisticato ed elegante. Sul pixie di tonalità bionda si può modellare il ciuffo per avere lo stile vamp. Nella collezione Hairenaissance è presente una chioma corta, versatile e dalle linee molto morbide. In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno un caschetto geometrico e super liscio. Il mullet degli anni '80 e '90 ritorna di tendenza e risulta sempre molto facile da mettere in piega.

Le chiome ricce

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può scegliere anche uno styling tutto nuovo. Nei prossimi mesi saranno molto gettonati i capelli ricci. Ultimamente questa chioma è sfoggiata anche da Jennifer Lopez. La cantante ha mostrato il suo nuovo look tramite un post pubblicato in un social, il quale ha raggiunto i 91mila like in poche ore.

La sua chioma colore biondo miele e i vari boccoli definiti sono stati creati dal suo parrucchiere di fiducia Chris Appleton. Quest'ultimo è molto famoso tra le star di Hollywood.

Come realizzare i ricci

Per copiare l'hairstyle della cantante Jennifer Lopez servono il phon con il diffusore e la spazzola.

Per prima cosa i capelli devono essere umidi e in questo modo si possono definire i ricci. Successivamente una crema per capelli va applicata in ogni ciocca. A questo punto asciugare con il diffusore le lunghezze per circa il 50%. Con le mani si può dare un po' di volume alla capigliatura e riprendere con l'asciugatura. Per avere dei capelli morbidi e un finish luminoso si può vaporizzare uno spray adatto. Questo è il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli. Inoltre si potranno creare delle meravigliose capigliature ricce.