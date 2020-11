Ci sono molti Tagli di Capelli di tendenza in questo autunno 2020. Tutte le varie chiome sono molto facili da gestire anche a casa. Gli hairstyle devono essere realizzati in base ai lineamenti del volto e alla tipologia dei capelli.

Moda, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli corti si può optare per il pixie cut. Quest'ultimo regala un look molto sbarazzino e fresco. Il pixie è anche molto facile da asciugare e per sistemare dei ciuffi ribelli si può utilizzare la piastra. L'hairstyle può essere modellato con dei prodotti per lo styling. Se una donna non può andare dal parrucchiere, bisogna fare molta attenzione al ciuffo.

In questo caso è meglio sfoltire e accorciare questo dettaglio anche a casa. Tra i tagli di capelli non va dimenticato nemmeno il buzz cut: per chi non lo conoscesse si tratta di una chioma molto corta e mascolina. In questo caso i capelli sono tagliati con la macchinetta e la loro lunghezza raggiunge alcuni millimetri. Con questo hairstyle lo shampoo e l'asciugatura richiedono solamente pochi minuti. Va ricordato che per tenere a bada alcuni ciuffi ribelli si possono utilizzare del gel o della cera. Per quanto riguarda le lunghezze medie è amato da molte ragazze il bob. La lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sotto la linea della mascella. Sul caschetto si possono realizzare degli styling lisci o mossi; inoltre si possono applicare anche degli accessori.

Il bob con il passare delle settimane si trasformerà in un long bob e quindi l'appuntamento dal parrucchiere potrà essere rimandato ancora un po'.

Gli hairstyle da copiare continuano

Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche il carrè. La lunghezza della capigliatura in questione risulta essere più corta sulla nuca e lunga sul davanti.

Una donna con una buona manualità può accorciare la chioma anche da sola. Invece la lunghezza del long bob arriva fino alle spalle ed è pari. Questa chioma può essere portata sia liscia che mossa senza nessun problema. Per quanto riguarda i capelli lunghi anche questi sono sempre molto versatili e in particolare il taglio pari e netto può essere gestito in totale autonomia.

Su un taglio di questo tipo si può abbinare anche un bel ciuffo laterale; invece è da evitare la frangia perché questa va accorciata regolarmente.

I rimedi per infoltire i capelli

Per infoltire perfettamente una chioma esistono vari rimedi. Per prima cosa si possono utilizzare degli integratori: questi possono essere a base di minerali, vitamine o melatonina. Va ricordato che è sempre meglio chiedere consiglio al proprio medico. Poi esistono dei prodotti che creano molto spessore ai capelli. Ad esempio in vari saloni si utilizza la rigenerazione molecolare: si tratta di avvolgere l'esterno del capello con un concentrato di cheratina. Si possono scegliere anche prodotti con ortica e radici di zenzero.

Invece prima dell'asciugatura si possono usare altri prodotti con particelle di rayon. Per ultime si possono prendere in considerazione anche le extension che regalano spessore solamente sulle lunghezze. Questo è il momento più giusto per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli. Inoltre si possono scoprire tanti consigli per infoltire i capelli nel migliore dei modi.