Il taglio di capelli di tendenza in questo inverno 2021 è quello di Jessica Biel. In particolare si tratta di un caschetto medio corto. La chioma in questione è perfetta per avere un look molto originale.

Look, il taglio di capelli

Sul taglio di capelli è presente la riga centrale. Il caschetto valorizza perfettamente gli zigomi e lo sguardo di Jessica. Per quanto riguarda la tonalità ha optato per un bel nocciola sfumato. Questo taglio di capelli è anche molto facile da copiare e anche da mantenere. In particolare l'hairstyle è perfetto su una chioma liscia e spessa. Per realizzare il caschetto è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia.

A casa si possono sistemare le lunghezze, in attesa del prossimo appuntamento in salone. In questo caso si parte da una capigliatura bagnata e divisa in una riga centrale e con una forbice professionale si può procedere a regolare le lunghezze. In passato Jessica Biel sfoggiava una chioma lunga, mossa e di tonalità nocciola sfumato. Invece questo caschetto è stato realizzato per interpretare il personaggio Lia Haddock nella serie tv Limetown. L'attrice statunitense ha mostrato il suo nuovo hairstyle in una foto pubblicata recentemente su Instagram.

Acconciature capelli corti

Sulle capigliature corte si possono creare sempre nuove pettinature e non possono mancare degli accessori morbidi. Ad esempio su una coda di cavallo bassa con l'intreccio messy si può applicare un fermaglio con gli strass, per uno stile molto glamour.

Per un look sbarazzino si può optare per l'elastico in tessuto. Su un taglio corto si possono realizzare delle scalature e questo può risultare stondato sulle punte. Per completare il tutto non può mancare una frangia piena e super spettinata. Su un taglio a la garçonne o un riccio afro si possono applicare delle clip con perle bianche. Sono molto originali anche quelle in metallo con delle margheritine smaltate e lucide.

Le pettinature continuano

Sul famoso pixie cut di tonalità cioccolato fondente si può creare la riga centrale e l'effetto wet. Per realizzare quest'ultimo si può utilizzare della cera, del gel o della schiuma. Su una chioma corta e castana si possono creare delle leggere scalature sulle punte. Per quanto riguarda lo styling può risultare mosso da metà lunghezza e non può mancare la riga in mezzo.

Sui capelli si può applicare anche un foulard, per un look romantico. Le acconciature non sono adatte solamente per questi mesi freddi, ma anche per la stagione primaverile. Questo è il momento più indicato per realizzare un nuovo taglio di capelli. Inoltre si possono scegliere tante nuove acconciature sulle chiome corte.