I tagli capelli con frangia sono di tendenza in questo inverno 2021. Tutte le chiome sono molto facili da portare e da acconciare. Gli hairstyle sono perfetti per regalare un look sbarazzino e possono essere scelti dalle donne di tutte le età.

Moda, i tagli capelli con frangia

I tagli capelli con frangia sono stati visti sulle passerelle di moda. Inoltre possono essere abbinati a ogni tipo di styling per accontentare anche le ragazze più esigenti. Va ricordato che per scegliere la frangetta più adatta si deve controllare la tipologia del capello e il tempo che si può dedicare allo styling. Ad esempio, se si sceglie una frangia liscia, si devono utilizzare regolarmente la piastra, una spazzola tonda e della lacca.

Invece, con una bangs mossa, l'asciugatura è molto più veloce. Comunque sui tagli capelli con frangia si può utilizzare uno spray anti-umidità e questo va vaporizzato in abbondanza, per una pettinatura sempre perfetta. Su un caschetto liscio si può optare per una frangia pari e bombata. Invece su una lunghezza media è perfetta una waft fringe, per uno stile molto glamour. Su un caschetto castano si può abbinare una frangetta netta e super liscia. Una frangia corta e scalata può essere realizzata su un bob mosso. Anche sui capelli ricci si può abbinare questo dettaglio, per non passare mai inosservate.

Gli hairstyle da copiare continuano

La frangia è ideale anche su una capigliatura mossa e bionda. L'accessorio in questione può essere abbinato anche a un bel raccolto elegante.

Invece una capigliatura lunga è perfetta con una una frangia a tendina. Una frangetta corta può essere abbinata a un taglio scalato o mosso. Su una chioma media riccia si può creare una bella frangia a tendina. Per avere un look molto originale si può optare per una frangia dal taglio netto e il resto della capigliatura deve risultare leggermente mossa.

Taglio corto riccio e frangia riccia, per uno stile molto particolare. Per una serata importante sono perfetti dei capelli lisci con la frangia lunga che mette in primo piano lo sguardo. Su un caschetto molto corto una frangia pari è l'ideale. Invece dei capelli scalati possono essere abbinati a una bella frangia sfoltita.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può scegliere anche una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il Titanium Silver. Per chi non lo conoscesse si tratta di un argento metallico con dei sottotoni cenere. Inoltre, in base alla tonalità di partenza, regala delle sfumature più o meno intense. Il Titanium Silver può essere applicato sulle punte, su tutta la chioma o solamente su alcune ciocche di capelli. Per realizzare questa nuance per prima cosa si deve fare la decolorazione e poi procedere con la nuance in questione. Le chiome decolorate richiedono molta cura e quindi si devono utilizzare regolarmente dei prodotti adatti. Questo è il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli capelli con frangia. Inoltre si può optare per la nuova tonalità Titanium Silver.