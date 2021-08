I tagli di capelli lunghi sono sempre di tendenza e in particolare si può optare per l'hairstyle sfoggiato ultimamente da Jennifer Lopez. Questa chioma risulta essere la vera tendenza dell'autunno 2021. La cantante è sempre pronta a lanciare delle nuove mode in ogni periodo dell'anno e ogni volta riscuote molto successo.

Moda, i tagli di capelli lunghi

I tagli di capelli lunghi sono sempre molto amati da Jennifer Lopez. Recentemente la cantante ha realizzato una chioma lunga sulla quale sono presenti delle scalature. Inoltre, per completare il tutto ha abbinato una frangia a tendina molto morbida e leggermente spettinata, in perfetto stile anni '70.

Il dettaglio in questione è perfetto per incorniciare il volto. I capelli lunghi di JLo sono stati realizzati con l'aiuto delle extension tono su tono. L'hairstyle è stato ideato e creato dal suo hairstylist di fiducia Chris Appleton.

Consigli da seguire

Questo è il taglio di capelli lunghi perfetto da realizzare al rientro dalle vacanze, per accogliere nel migliore dei modi la stagione autunnale. Il dettaglio che rende il taglio di Jennifer molto originale è senza nessun dubbio la frangia. La curtain bangs è sfoggiata anche da Camila Cabello, Selena Gomez, Hilary Duff e Billie Eilish. La frangia in questione risulta essere leggermente sfilata e lunga sui lati, ideale per valorizzare ogni tipologia di volto.

Per quanto riguarda lo styling, Jennifer ha creato una piega mossa molto naturale e con la riga centrale. Inoltre, grazie ai riflessi sunkissed, il viso della Lopez è molto più luminoso.

Altre chiome da copiare

Sui capelli lunghi si può creare una piega liscia e per rendere il tutto molto più glamour si può optare per un finish glossato.

Si può realizzare anche l'effetto wet e poi questo tipo di capigliatura può essere raccolta in uno chignon. Su una chioma lunga si possono abbinare delle scalature molto marcate e la frangia a tendina. Poi, non può assolutamente mancare una capigliatura riccia: in questo caso, la lunghezza della frangia può arrivare agli occhi, per uno stile anni '80.

Va ricordato anche che questo tipo di chioma ha bisogno sempre di molte cure per essere sempre sana e lucente. Quindi, si devono utilizzare regolarmente uno shampoo e un balsamo entrambi delicati; inoltre, non può mai mancare una maschera nutriente da applicare sulla chioma circa una volta alla settimana.

I capelli lunghi sono sfoggiati anche da Chiara Ferragni, Ariana Grande e Mariah Carey: queste celebrità hanno fatto di questa lunghezza il proprio tratto distintivo. Il momento tanto atteso per scegliere dei nuovi tagli di capelli lunghi è finalmente arrivato e questi sono perfetti per affrontare serenamente l'imminente stagione autunnale.