Tra i Tagli di Capelli corti di tendenza in questo autunno 2021 si può optare per il bob sfoggiato ultimamente da Cara Delevingne. L'hairstyle in questione è sempre molto facile da portare e regala uno stile molto glamour e irresistibile.

Moda, tagli di capelli corti

I tagli di capelli corti risultano essere i grandi protagonisti della stagione autunnale. Per avere un look tutto nuovo è perfetto il caschetto di Cara Delevingne. La lunghezza della chioma arriva sopra le spalle: sulla capigliatura in questione sono presenti anche un ciuffo scalato e la riga laterale.

Cara ha realizzato sul suo taglio corto delle onde molto morbide, per un look molto più sbarazzino. L'hairstyle si abbina perfettamente ai lineamenti della modella. Per quanto riguarda la tonalità, Delevingne ha realizzato sulle lunghezze il color miele e con le radici scure. Cara rinnova molto spesso il suo look: in passato aveva sfoggiato dei tagli lunghi e anche rasati, quindi ogni volta lancia sempre delle nuove tendenze da copiare.

Acconciature

In questo autunno si possono realizzare molte acconciature e queste possono essere abbinate anche ai tagli corti. Una pettinatura molto pratica è senza nessun dubbio lo chignon: quest'ultimo è sfoggiato molto spesso anche da Caroline Daur. In particolare la blogger ha realizzato un top knot che le dona veramente molto.

Inoltre è molto simile anche il low knot con i capelli effetto wet e pettinati all'indietro. Su dei capelli corti si può creare anche una coda bassa e poi questa può essere impreziosita con alcuni accessori con gli strass o colorati. In questo caso si possono utilizzare anche un cerchietto, un nastro o un fiocco. Anche Lucy Boynton indossa molto spesso un cerchietto bombato e questo le regala uno stile molto romantico.

Altre pettinature da copiare

Taylor Hill realizza molto spesso dei semiraccolti e questi vengono fermati dai scrunchie, per avere uno stile anni '90. Questo look è perfetto per ogni occasione e invece alla sera si può utilizzare un nastro al posto dell'elastico, per un look molto più elegante. Le baby braids sono amate da molte donne e anche da Charlène di Monaco e Charlize Theron; sui caschetti le trecce possono essere realizzate ai lati del volto, come quelle portate da Chiara Ferragni all'ultimo Festival di Cannes.

Queste treccine possono essere create anche in vari punti della chioma, per uno stile molto glamour. Prima di creare le varie pettinature, sulla chioma si devono applicare dei prodotti adatti per lo styling. Ormai è arrivato il momento tanto atteso dalle donne ed è quello di scegliere tanti nuovi tagli di capelli corti da sfoggiare nell'autunno 2021. Inoltre si possono realizzare anche tante nuove acconciature di tendenza.