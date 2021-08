In questo autunno 2021 sono di tendenza i tagli di capelli corti e in particolare si può optare per il bob portato ultimamente da Billie Eilish. Questo nuovo hairstyle regala alla cantante uno stile molto più sbarazzino e irresistibile. Billie molto spesso cambia il suo hairstyle e ogni volta lancia sempre delle nuove mode e ovviamente queste sono tutte da copiare.

Look, tagli di capelli corti

Tra i tagli di capelli corti di tendenza, il bob sfoggiato da Billie Eilish risulta essere il vero protagonista della stagione autunnale. La lunghezza di questa chioma arriva al mento e sono presenti molte scalature.

Quest'ultime sono perfette per avere un bel movimento sulla chioma e anche per avere un look molto rock. Per completare l'hairstyle, Billie ha abbinato una frangia maxi che arriva agli occhi. Inoltre per quanto riguarda lo styling, la cantante ha optato per una piega mossa e molto naturale. La tonalità di questo bob è un biondo molto chiaro e luminoso: la tonalità in questione assomiglia molto a quella che portava Marilyn Monroe e si abbina perfettamente a questa tipologia di taglio.

Consigli da seguire

Il taglio corto di Billie Eilish è molto facile da gestire e inoltre in pochi minuti si può realizzare una piega impeccabile. L'hairstyle può essere portato anche con uno styling liscio, però rende moltissimo nella versione messy.

Questo bob è perfetto per valorizzare nel migliore dei modi il volto. Se il taglio in questione è sfoggiato da una donna over 35-40 risulta essere anche un taglio antiage. La cantante ha realizzato questa nuova chioma per la presentazione del suo nuovo album e ovviamente con questo nuovo look sta ottenendo molti consensi da tutti i suoi ammiratori.

Tonalità

Dopo un nuovo taglio si può scegliere anche una nuance tutta nuova. In questo autunno 2021 è di tendenza il balayage biondo e quest'ultimo è ideale per avere un look molto glamour. Questa tonalità può essere abbinata ai capelli lunghi, per avere sempre un bel movimento e per mettere in evidenza le varie sfumature. Per avere un balayage biondo sempre perfetto si devono utilizzare dei prodotti adatti.

Non può mai mancare uno shampoo tonalizzante e questo è ideale per non avere un colore tendente al giallo. Per non fare seccare i capelli si può utilizzare uno shampoo senza sale. Seguendo questi semplici consigli il colore risulterà sempre molto luminoso. Finalmente è arrivato il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli corti e anche delle nuove tonalità. Quindi per rinnovare completamente il proprio look si può prendere in considerazione il bob sfoggiato dalla cantante Billie Eilish e il balayage biondo.