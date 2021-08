I Tagli di Capelli medi non possono mancare fra le scelte delle donne in questo autunno 2021. In particolare è possibile realizzare il long bob sfoggiato ultimamente anche da Penelope Cruz: l'hairstyle in questione è molto facile da portare e da acconciare.

Look, i tagli di capelli medi

Tra i tagli di capelli medi si può copiare l'hairstyle di Penelope Cruz. La lunghezza della sua chioma arriva oltre le spalle e sono presenti delle scalature molto leggere. La frangia risulta essere a tendina: questa è molto lunga e può essere lasciata aperta, per mettere in evidenza lo sguardo.

Con questo tipo di frangia si possono abbinare molte acconciature, per un risultato finale sempre meraviglioso. Ad esempio si può optare per una treccia o una ponytail alta o bassa. L'attrice statunitense ha realizzato una piega mossa che le dona veramente molto e le regala anche un look molto più sbarazzino. Per completare l'hairstyle, Penelope ha creato delle schiariture: si tratta di colpi di sole di colore biondo dorato e questi sono perfetti per regalare molta più luminosità al viso.

Consigli

Il long bob di Penelope Cruz può essere realizzato su ogni tipo di lineamento. Per lo styling si può creare anche una piega liscia o spettinata, però facendo molta attenzione alla forma del volto. Ad esempio sui visi tondi si può abbinare una piega liscia o delle onde molto leggere; invece i boccoli possono diventare più grandi sui volti ovali.

In ogni caso prima di qualunque decisione è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere. In questo modo il lavoro finale sarà sempre perfetto.

Acconciature autunno 2021

In questo autunno 2021 saranno di tendenza molte pettinature, ma le più richieste sono le baby braids: quest'ultime hanno spopolato anche in questa stagione estiva e il loro successo non sembra fermarsi.

Per chi non le conoscesse si tratta delle treccine frontali, sfoggiate anche da Gigi Hadid e Chiara Ferragni. Entrambe hanno lasciato i capelli sciolti e hanno creato delle mini treccine proprio ai lati del viso.

Questa pettinatura è molto facile da fare e può essere realizzata anche dalle ragazze meno esperte. Quindi dopo avere lavato e asciugato la chioma, si possono creare le treccine.

Inoltre per completare l'hairstyle si può applicare della cera o un po' di lacca: va ricordato di utilizzare sempre dei prodotti di ottima qualità, per evitare di rovinare la chioma. Le treccine sono perfette in ogni occasione e inoltre possono essere abbinate ai capelli lisci o mossi.

Insomma, finalmente è arrivato il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli medi e per iniziare a pensare alle acconciature da realizzare in questo autunno 2021.