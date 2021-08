I tagli di capelli medi sono i grandi protagonisti di questo autunno 2021. In particolare si può copiare il long bob sfoggiato ultimamente da Deva Cassel. La figlia di Monica Bellucci è giovanissima, ma è già una celebrità e lancia sempre delle nuove tendenze da prendere in considerazione.

Moda tagli di capelli medi

Tra i tagli di capelli medi, quello portato da Deva Cassel risulta essere molto richiesto. La lunghezza della chioma arriva sotto le spalle e inoltre sono presenti delle scalature ai lati del viso e in vari punti della capigliatura. L'hairstyle è perfetto per incorniciare il viso della figlia della Bellucci.

Deva ha scelto uno styling leggermente mosso e ha creato la riga centrale. Realizzare una piega come quella sfoggiata da Deva Cassel è davvero molto facile. Per prima cosa si deve applicare sui capelli un prodotto che renda ben definiti e lucidi i vari boccoli. Inoltre durante l'asciugatura non può mancare un leave in conditioner e per chi non la conoscesse si tratta di una crema senza risciacquo. Si può utilizzare anche il diffusore, per creare un po' di volume sulla capigliatura ed eliminare l'effetto crespo.

Il weet look e consigli

Per realizzare uno styling molto particolare si può optare per il weet look. Quest'ultimo resiste in ogni stagione ed è anche molto facile da realizzare. I capelli effetto bagnato possono essere spettinati e voluminosi o molto più rigorosi.

Quindi dopo avere lavato i capelli si può applicare un po' di balsamo e poi dopo averlo lasciato in posa si può risciacquare la chioma. A questo punto sulla capigliatura umida applicare del gel, un olio o una cera e pettinare il tutto con molta cura. Adesso si può utilizzare la fantasia e creare una riga laterale, centrale o pettinare i capelli all'indietro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fissare lo styling con il phon o anche con il diffusore e non può mancare nemmeno della lacca lucidante.

Acconciature, tagli e l'effetto bagnato

Il weet look può essere abbinato anche a molti tipi di acconciature. Ad esempio si può creare una ponytail alta, per avere un look sofisticato. Oppure si possono portare i capelli sciolti e questi sono perfetti per avere uno stile molto glamour e irresistibile.

L'effetto bagnato può essere abbinato a un taglio lungo, un doppio taglio o a un caschetto la cui lunghezza arrivi al mento. Questo meraviglioso effetto sui capelli è perfetto per accontentare anche le donne molto esigenti. Va ricordato per creare il weet look è sempre meglio utilizzare dei prodotti di ottima qualità. Finalmente è arrivato il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli di capelli medi e in particolare il long bob di Deva Cassel. Inoltre si può optare anche per l'effetto bagnato sui capelli, per avere un look irresistibile.