In questo autunno 2021 ci sono molti nuovi tagli di capelli da realizzare. In particolare è di tendenza il wavy bob sfoggiato ultimamente da Michelle Hunziker. Quest'ultima ha tagliato la sua lunga chioma e questo nuovo hairstyle le regala uno stile molto più sbarazzino.

Look, tagli di capelli

Tra i tagli di capelli da poter scegliere, questo portato da Michelle Hunziker è perfetto per accogliere nel migliore dei modi la nuova stagione. La lunghezza del wavy bob della showgirl arriva sopra le spalle e in questo modo risulta essere molto più facile da gestire.

Lo styling scelto da Michelle è leggermente mosso e voluminoso: più precisamente sono presenti delle mini onde, perfette per mettere in evidenza il volto della conduttrice. Questo taglio di capelli è molto versatile e può essere abbinato ad ogni tipologia di capello. Inoltre il bob in questione è perfetto per le donne over 40 e quindi può essere preso subito in considerazione.

Consigli e curiosità

Il bob è tra i Tagli di Capelli che resiste sempre in ogni stagione e questo può essere scalato, sfilato, mosso o liscio e tutto questo per accontentare sempre tutte le ragazze. Per chi non lo sapesse, il caschetto è nato negli anni '20 e può essere adattato a ogni tipo di esigenza. Alcuni giorni fa anche Kourtney Kardashian ha pensato di accorciare i suoi capelli e ha optato per l'airy bob.

Su questo hairstyle è presente un ciuffo rovesciato, per avere uno stile molto originale. Questi hairstyle sono tutti da copiare, per avere un look tutto nuovo al rientro dalle vacanze.

Tonalità di capelli

Ultimamente Sabrina Ferilli ha rinnovato la sua tonalità di capelli e ha realizzato delle schiariture di colore biondo caramello e con dei riflessi ramati.

Il risultato finale è molto femminile e naturale al tempo stesso. Le schiariture presenti sulla chioma di Sabrina sono davvero molte delicate, perfette per accogliere nel migliore dei modi una nuova stagione. Per realizzare un mélange chiaro scuro di questo tipo si possono utilizzare varie tecniche. Ad esempio si può optare per il balayage: in questo caso si devono colorare le varie ciocche di capelli in senso verticale, per realizzare delle sfumature molto morbide e per regalare alla capigliatura molta lucentezza.

Esiste anche lo shatush con il quale si schiarisce solamente la parte finale della lunghezza, per un look molto più grintoso. Con i colpi di sole invece si schiarisce la chioma dalla base e fino a tutta la lunghezza. Per l'ultima tecnica si possono utilizzare le cartine, il pettine o la spatola e scegliere lo spessore delle varie ciocche in base alle varie esigenze di ogni donna.