I tagli di capelli corti sono sempre di tendenza e non possono mancare nemmeno in questo imminente autunno 2021. Più precisamente fra le possibilità vi è quella di realizzare il caschetto corto sfoggiato recentemente anche da Laura Pausini.

Moda, tagli di capelli corti

I tagli di capelli corti conquistano le donne di tutto il mondo e recentemente anche Laura Pausini. La cantante ha scelto un bel bob la cui lunghezza sfiora le spalle e sono presenti delle scalature ai lati del viso. Per quanto riguarda lo styling, Laura ha creato delle onde molto naturali e soprattutto leggere.

Questa piega risulta essere molto sbarazzina e fresca. Il caschetto della cantante è di tonalità castano scuro e questo si abbina perfettamente all'hairstyle. La cantante ha pubblicato la foto con la sua nuova chioma direttamente su Instagram e ha ottenuto molti like in pochissimi minuti.

Consigli

Il taglio corto di Laura Pausini è molto versatile e inoltre risulta essere molto comodo da portare.

Per realizzare lo styling della cantante si può fare asciugare naturalmente i capelli all'aria o utilizzare il phon con il diffusore. Inoltre per rendere molto più evidente l'effetto mosso, si può applicare sulla chioma una crema specifica.

La tonalità della capigliatura di Laura Pausini è anche molto luminosa e tutto questo grazie a dei punti luce: questi sono perfetti per avere anche un hairstyle molto più originale.

Va ricordato che per avere sempre una tonalità luminosa è indispensabile una maschera colorata e questa va applicata sui capelli una volta alla settimana.

Altri hairstyle da copiare

Ha tagliato la sua lunga chioma anche Camila Cabello e ha realizzato un long bob netto: inoltre per completare questo taglio ha creato lo styling liscio e la riga centrale.

La sua capigliatura è stata realizzata dal suo hair stylist Dimitris Giannetos.

Camila ha abbinato al suo taglio, un make up e una nail art dai colori neon, un mix perfetto per non passare mai inosservata. L'attrice con questo hairstyle ha proprio stravolto il suo look e in modo molto positivo ovviamente. Invece nel film "Cinderella" Cabello sfoggia una chioma molto lunga e fluente.

Va ricordato che per trovare l'hairstyle più adatto è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, anche per evitare brutte sorprese finali.

Insomma, è arrivato il momento giusto per rinnovare completamente il proprio look e realizzare dei nuovi Tagli di Capelli corti. Con un look tutto nuovo sarà può trascorrere la stagione autunnale con molta più spensieratezza e per colorare le giornate grigie.