Si possono scegliere molti nuovi tagli di capelli per questo autunno 2021. In particolare il grande protagonista della stagione è senza nessun dubbio il carré corto sfoggiato ultimamente da Alessandra Amoroso. Il taglio in questione risulta essere molto pratico da portare e inoltre regala un look molto glamour.

Look, tagli di capelli

Tra i tagli di capelli, quello di Alessandra Amoroso è davvero molto grintoso e soprattutto stiloso. La lunghezza di questo carré arriva al lobo delle orecchie e per completare il tutto, la cantante ha abbinato una baby bangs.

Alessandra ha scelto una piega leggermente messy che rende il taglio molto più fresco. La tonalità della chioma in questione è un bel biondo caramello molto caldo ed è perfetto per illuminare il volto. La cantante con questo nuovo hairstyle è pronta per affrontare tutti i prossimi impegni: più precisamente Alessandra sta preparando tanta musica e molte nuove collaborazioni.

Consigli

Questo carré risulta essere molto femminile, elegante e anche giovanile al tempo stesso. Il caschetto è molto facile da gestire e in questo modo molte donne sono accontentate. Lo styling perfetto per questa chioma è quello spettinato e per regalare texture al capello si può applicare della cera impalpabile. La frangetta corta ricorda molto lo stile degli anni '90 ed è ideale per sottolineare lo sguardo di Alessandra.

Quindi questa chioma è promossa a pieni voti per l'autunno 2021 e può essere copiata molto tranquillamente.

Acconciature

Ultimamente Elisabetta Gregoraci con i suoi capelli lunghi ha realizzato delle meravigliose trecce. Inoltre quest'ultime sono abbellite con degli elastici colorati. Questa pettinatura è abbinata anche al suo costume, per un look molto giovanile.

Elisabetta ha mostrato la sua nuova acconciatura in un post pubblicato su Instagram che in pochi minuti ha ottenuto molti like. La pettinatura è ideale per tenere in ordine i capelli lunghi di Gregoraci e per avere il volto sempre libero. Le trecce possono essere realizzate molto facilmente anche a casa e seguendo dei semplici consigli.

Quindi per prima cosa si deve fare l'intreccio nel modo classico e poi un po' alla volta si possono aggiungere delle ciocche presenti nella capigliatura sciolta. La pettinatura deve risultare bene aderente al capo e quindi si deve fare sempre molta attenzione. Il lavoro man mano va assicurato con degli elastici colorati e poi alla fine si devono creare due mini codini. Per fissare il tutto si può vaporizzare un po' di lacca e il taglio è subito pronto. Questo è il momento giusto per realizzare dei nuovi tagli di capelli e anche delle nuove acconciature.